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Ukrajina opäť zasiahla rafinériu hlboko vo vnútrozemí Ruska
Ukrajinské jednotky už niekoľko týždňov útočia na mosty v Ruskom okupovaných oblastiach, aby prerušili zásobovacie trasy jeho armády.
Autor TASR
Kyjev 1. júla (TASR) - Ukrajina po druhý raz zasiahla ropnú rafinériu v ruskom meste Ufa, vzdialenom viac než 1300 kilometrov od frontovej línie, oznámil v stredu na sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR.
„Každý deň realizujeme náš plán na zavedenie ukrajinských sankcií 'dlhého doletu',“ napísal Zelenskyj s odkazom na ukrajinské útoky hlboko v ruskom vnútrozemí. „Toto je len reakcia na všetko, čo proti nám podniká Rusko. Mier je potrebný a presne to si musí ruské vedenie uvedomiť. Rusko musí ukončiť túto vojnu,“ uviedol s tým, že Moskva má všetky možnosti ukončiť vojnu.
Ukrajina podľa prezidenta zasiahla v Penzenskej oblasti „strategické zariadenie“ vojensko-priemyselného komplexu zapojeného do rozvoja a výroby súčiastok pre raketové zbrane, ktoré „okupanti“ používajú na útoky na ukrajinské mestá a komunity. Zelenskyj dodal, že zasiahnuté zaradenie sa nachádza približne 600 kilometrov od frontovej línie.
Ukrajinský generálny štáb tiež oznámil, že ukrajinské jednotky zničili cestný most na juhovýchode krajiny spájajúci mestá Doneck a Mariupol, ktoré sú pod ruskou kontrolou, informuje agentúra DPA. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach sú zachytené trosky v údolí rieky severne od prístavného mesta Mariupol.
DPA však konštatuje, že existuje aj alternatívna cestná trasa zo severu tohto mesta pozdĺž Azovského mora.
Generálny štáb hlási aj zasiahnutie železničného mosta v Luhanskej oblasti a ďalšieho dôležitého priechodu v Doneckej oblasti.
Ukrajinské jednotky už niekoľko týždňov útočia na mosty v Ruskom okupovaných oblastiach, aby prerušili zásobovacie trasy jeho armády.
„Každý deň realizujeme náš plán na zavedenie ukrajinských sankcií 'dlhého doletu',“ napísal Zelenskyj s odkazom na ukrajinské útoky hlboko v ruskom vnútrozemí. „Toto je len reakcia na všetko, čo proti nám podniká Rusko. Mier je potrebný a presne to si musí ruské vedenie uvedomiť. Rusko musí ukončiť túto vojnu,“ uviedol s tým, že Moskva má všetky možnosti ukončiť vojnu.
Ukrajina podľa prezidenta zasiahla v Penzenskej oblasti „strategické zariadenie“ vojensko-priemyselného komplexu zapojeného do rozvoja a výroby súčiastok pre raketové zbrane, ktoré „okupanti“ používajú na útoky na ukrajinské mestá a komunity. Zelenskyj dodal, že zasiahnuté zaradenie sa nachádza približne 600 kilometrov od frontovej línie.
Ukrajinský generálny štáb tiež oznámil, že ukrajinské jednotky zničili cestný most na juhovýchode krajiny spájajúci mestá Doneck a Mariupol, ktoré sú pod ruskou kontrolou, informuje agentúra DPA. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach sú zachytené trosky v údolí rieky severne od prístavného mesta Mariupol.
DPA však konštatuje, že existuje aj alternatívna cestná trasa zo severu tohto mesta pozdĺž Azovského mora.
Generálny štáb hlási aj zasiahnutie železničného mosta v Luhanskej oblasti a ďalšieho dôležitého priechodu v Doneckej oblasti.
Ukrajinské jednotky už niekoľko týždňov útočia na mosty v Ruskom okupovaných oblastiach, aby prerušili zásobovacie trasy jeho armády.