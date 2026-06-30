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Zelenskyj: Ukrajina opäť zaútočila na družicové centrum v ruskom Dubne
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že jednotky protivzdušnej obrany v noci na utorok zničili 419 ukrajinských dronov.
Autor TASR
Moskva 30. júna (TASR) - Ukrajinská armáda v utorok už druhýkrát zaútočila na centrum družicovej komunikácie v meste Dubna v Moskovskej oblasti, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj citovaný agentúrou Reuters.
Centrum, ktoré funguje predovšetkým ako civilný satelitný teleport, ktorý zabezpečuje telekomunikačné, rozhlasové a televízne vysielanie vo viacerých časových pásmach, sa stalo cieľom ukrajinského útoku aj minulý týždeň. Zelenskyj dodal, že armáda nedávno zaútočila na štyri podobné ruské centrá v Moskovskej a Vladimirskej oblasti.
„Naše sankcie 'dlhého doletu' voči Rusku za túto vojnu dnes opäť zasiahli vesmírne komunikačné centrum Dubna v Moskovskej oblasti,“ napísal Zelenskyj v príspevku na platforme Telegram v súvislosti s najnovšou vlnou ukrajinských útokov hlboko v ruskom vnútrozemí.
Reuters pripomenul minulotýždňové prezidentove schválenie 40-dňovej operácie s cieľom „ovplyvniť“ Rusko, aby ukončilo svoju vojnu proti Ukrajine, ktorá pokračuje už piaty rok.
Pri dronovom útoku v Moskovskej oblasti ukrajinská armáda zasiahla aj rodinný dom v obci Jegorievsk. Medzi zranenými bolo aj šesťmesačné dieťa, ktoré neskôr, počas prevozu do nemocnice, zomrelo. Informoval o tom gubernátor oblasti Andrej Vorobiov, uviedla agentúra AFP.
Vorobiov najnovšie uviedol, že v noci bolo nad Moskovskou oblasťou zostrelených 60 dronov. V meste Dubna bola poškodená administratívna budova a jeden dron narazil do súkromného domu v dedine Fatejevo. Nikto neutrpel zranenia.
K podobnej tragédii ako v Jegorievsku došlo aj v Tverskej oblasti, kde úlomky zostreleného ukrajinského dronu spadli na záhradnú chatku. V dôsledku požiaru, ktorý na mieste vypukol, zahynula 61-ročná žena, oznámil gubernátor Tverskej oblasti Vitalij Koroľov.
V Belgorodskej oblasti, ležiacej pri hranici s Ukrajinou, dron zase narazil do osobného auta v dedine Nižneje Beriozovo-Vtoroje. Jedna z dvoch obetí neskôr v nemocnici zomrela na následky poranení. Zranených po dronových útokoch hlásili aj ďalších dvoch lokalít Belgorodskej oblasti.
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že jednotky protivzdušnej obrany v noci na utorok zničili 419 ukrajinských dronov. Moskovský primátor Sergej Sobianin uviedol, že zostrelených bolo 56 strojov, ktoré smerovali na hlavné mesto. Bližšie podrobnosti o následkoch útokov neposkytol.
Masívny útok dronov prišiel len niekoľko dní po tom, ako Rusko oznámilo, že minulý týždeň v noci na piatok zostrelilo 660 ukrajinských dronov – jeden z najvyšších počtov od začiatku konfliktu. Ukrajinský útok zároveň minulý týždeň spôsobil požiar v rafinérii na juhovýchode Moskvy.
Centrum, ktoré funguje predovšetkým ako civilný satelitný teleport, ktorý zabezpečuje telekomunikačné, rozhlasové a televízne vysielanie vo viacerých časových pásmach, sa stalo cieľom ukrajinského útoku aj minulý týždeň. Zelenskyj dodal, že armáda nedávno zaútočila na štyri podobné ruské centrá v Moskovskej a Vladimirskej oblasti.
„Naše sankcie 'dlhého doletu' voči Rusku za túto vojnu dnes opäť zasiahli vesmírne komunikačné centrum Dubna v Moskovskej oblasti,“ napísal Zelenskyj v príspevku na platforme Telegram v súvislosti s najnovšou vlnou ukrajinských útokov hlboko v ruskom vnútrozemí.
Reuters pripomenul minulotýždňové prezidentove schválenie 40-dňovej operácie s cieľom „ovplyvniť“ Rusko, aby ukončilo svoju vojnu proti Ukrajine, ktorá pokračuje už piaty rok.
Pri dronovom útoku v Moskovskej oblasti ukrajinská armáda zasiahla aj rodinný dom v obci Jegorievsk. Medzi zranenými bolo aj šesťmesačné dieťa, ktoré neskôr, počas prevozu do nemocnice, zomrelo. Informoval o tom gubernátor oblasti Andrej Vorobiov, uviedla agentúra AFP.
Vorobiov najnovšie uviedol, že v noci bolo nad Moskovskou oblasťou zostrelených 60 dronov. V meste Dubna bola poškodená administratívna budova a jeden dron narazil do súkromného domu v dedine Fatejevo. Nikto neutrpel zranenia.
K podobnej tragédii ako v Jegorievsku došlo aj v Tverskej oblasti, kde úlomky zostreleného ukrajinského dronu spadli na záhradnú chatku. V dôsledku požiaru, ktorý na mieste vypukol, zahynula 61-ročná žena, oznámil gubernátor Tverskej oblasti Vitalij Koroľov.
V Belgorodskej oblasti, ležiacej pri hranici s Ukrajinou, dron zase narazil do osobného auta v dedine Nižneje Beriozovo-Vtoroje. Jedna z dvoch obetí neskôr v nemocnici zomrela na následky poranení. Zranených po dronových útokoch hlásili aj ďalších dvoch lokalít Belgorodskej oblasti.
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že jednotky protivzdušnej obrany v noci na utorok zničili 419 ukrajinských dronov. Moskovský primátor Sergej Sobianin uviedol, že zostrelených bolo 56 strojov, ktoré smerovali na hlavné mesto. Bližšie podrobnosti o následkoch útokov neposkytol.
Masívny útok dronov prišiel len niekoľko dní po tom, ako Rusko oznámilo, že minulý týždeň v noci na piatok zostrelilo 660 ukrajinských dronov – jeden z najvyšších počtov od začiatku konfliktu. Ukrajinský útok zároveň minulý týždeň spôsobil požiar v rafinérii na juhovýchode Moskvy.