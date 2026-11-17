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Ukrajina opäť zaútočila na Krymský most, Rusko zasiahlo dva mosty
Kremeľ označil poškodenie mosta za „nepodstatné“.
Autor TASR
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Moskva/Kyjev 17. novembra (TASR) - Ukrajina v noci na utorok opäť zaútočila na strategicky dôležitý Krymský most, ktorý spája anektovaný polostrov Krym s Ruskom. Potvrdil to Moskvou dosadený predstaviteľ Krymu Sergej Aksionov citovaný agentúrou AFP. Doprava na moste je momentálne zastavená, uviedol Aksionov na sociálnej sieti Telegram.
Tento most dostal zásah aj v noci na pondelok 16. novembra. Podľa ruského telegramového kanála Mash sa na oboch stranách mosta vytvorili kolóny z približne 2000 vozidiel.
Kremeľ označil poškodenie mosta za „nepodstatné“. Analytici, ktorí skúmajú otvorené zdroje (OSINT), však upozornili na viditeľnú deformáciu hlavného cestného úseku. Podľa nich ho pravdepodobne priamo zasiahol dron.
Železničná doprava na moste nebola prerušená, niekoľko vlakov však meškalo.
Medzičasom ruské jednotky v pondelok večer zaútočili na Kyjev balistickými raketami, oznámil primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Podľa predbežných informácií, ktoré Kličko zverejnil neskôr, rakety zasiahli v Kyjeve Severný a Južný most.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer varoval pred možným rozsiahlym ruským raketovým útokom, ku ktorému by mohlo dôjsť v priebehu nasledujúcich hodín a dní. Vyzval obyvateľov Ukrajiny, aby venovali zvýšenú pozornosť varovaniam pred raketovými útokmi. Dodal, že Ukrajina na každý ruský útok odpovie.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj zároveň upozornil, že Rusko by mohlo v novembri použiť až 12-krát viac prúdových dronov typu Šáhid než v predchádzajúcom mesiaci.
V rozhovore pre Rádio Sloboda (RFE/RL) uviedol, že intenzita ruských útokov sa výrazne zvýšila ešte pred začiatkom zimy. Kým v auguste Rusko podľa jeho údajov nasadilo približne 530 prúdových dronov, v novembri by ich počet mohol dosiahnuť až 6500.
Koreckyj upozornil, že k dronovým útokom treba pripočítať aj použitie riadených leteckých bômb a pravidelné raketové a balistické útoky.
Tento most dostal zásah aj v noci na pondelok 16. novembra. Podľa ruského telegramového kanála Mash sa na oboch stranách mosta vytvorili kolóny z približne 2000 vozidiel.
Kremeľ označil poškodenie mosta za „nepodstatné“. Analytici, ktorí skúmajú otvorené zdroje (OSINT), však upozornili na viditeľnú deformáciu hlavného cestného úseku. Podľa nich ho pravdepodobne priamo zasiahol dron.
Železničná doprava na moste nebola prerušená, niekoľko vlakov však meškalo.
Medzičasom ruské jednotky v pondelok večer zaútočili na Kyjev balistickými raketami, oznámil primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Podľa predbežných informácií, ktoré Kličko zverejnil neskôr, rakety zasiahli v Kyjeve Severný a Južný most.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer varoval pred možným rozsiahlym ruským raketovým útokom, ku ktorému by mohlo dôjsť v priebehu nasledujúcich hodín a dní. Vyzval obyvateľov Ukrajiny, aby venovali zvýšenú pozornosť varovaniam pred raketovými útokmi. Dodal, že Ukrajina na každý ruský útok odpovie.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj zároveň upozornil, že Rusko by mohlo v novembri použiť až 12-krát viac prúdových dronov typu Šáhid než v predchádzajúcom mesiaci.
V rozhovore pre Rádio Sloboda (RFE/RL) uviedol, že intenzita ruských útokov sa výrazne zvýšila ešte pred začiatkom zimy. Kým v auguste Rusko podľa jeho údajov nasadilo približne 530 prúdových dronov, v novembri by ich počet mohol dosiahnuť až 6500.
Koreckyj upozornil, že k dronovým útokom treba pripočítať aj použitie riadených leteckých bômb a pravidelné raketové a balistické útoky.