Ukrajina opäť zaútočila na ruský prístav Tuapse
Tuapse - a predovšetkým ropný terminál tohto čiernomorského prístavu - sa opakovane stáva terčom ukrajinských útokov.
Moskva 1. mája (TASR) - Ukrajina v noci na piatok opäť zaútočila na ruské prístavné mesto Tuapse. V poradí štvrtý útok za posledné dva týždne na prístav vyvolal v tamojšom ropnom termináli požiar, zaobišiel sa však bez zranení. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Na území prístavného terminálu v Tuapse vypukol požiar v dôsledku dronového útoku,“ informovalo generálne riaditeľstvo v Krasnodarskom kraji v aplikácii Telegram. Na hasení požiaru sa podieľalo 128 hasičov a 41 kusov techniky.
Tuapse - a predovšetkým ropný terminál tohto čiernomorského prístavu - sa opakovane stáva terčom ukrajinských útokov. Údery podľa Reuters narušili každodenný život miestnych ľudí, ktorým úrady odporučili, aby pili iba balenú vodu, a tiež zatvorili školy.
Vo štvrtok boli záchranári vyslaní, aby vyčistili novoodhalené miesta na pobreží zasiahnuté ropným znečistením. V Tuapse bolo podľa úradov odstránených celkovo 12.600 kubických metrov kontaminovaného materiálu.
Federálna služba pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov (Rospotrebnadzor) odporučila obyvateľom Tuapse, aby obmedzili pobyt vonku a nechali okná zatvorené pre zvýšenú hladinu benzénu vo vzduchu.
„Na území prístavného terminálu v Tuapse vypukol požiar v dôsledku dronového útoku,“ informovalo generálne riaditeľstvo v Krasnodarskom kraji v aplikácii Telegram. Na hasení požiaru sa podieľalo 128 hasičov a 41 kusov techniky.
Tuapse - a predovšetkým ropný terminál tohto čiernomorského prístavu - sa opakovane stáva terčom ukrajinských útokov. Údery podľa Reuters narušili každodenný život miestnych ľudí, ktorým úrady odporučili, aby pili iba balenú vodu, a tiež zatvorili školy.
Vo štvrtok boli záchranári vyslaní, aby vyčistili novoodhalené miesta na pobreží zasiahnuté ropným znečistením. V Tuapse bolo podľa úradov odstránených celkovo 12.600 kubických metrov kontaminovaného materiálu.
Federálna služba pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov (Rospotrebnadzor) odporučila obyvateľom Tuapse, aby obmedzili pobyt vonku a nechali okná zatvorené pre zvýšenú hladinu benzénu vo vzduchu.