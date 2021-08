Ukrajina oslávila 30. výročie vyhlásenia nezávislosti prehliadkou

Tanky jazdia po ulici Chreščatyk počas vojenskej prehliadky pri príležitosti osláv 30. výročia nezávislosti Ukrajiny v Kyjeve 24. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Kyjev 24. augusta (TASR) - Ukrajina si v utorok pripomenula 30. výročie vyhlásenia nezávislosti pompéznou vojenskou prehliadkou v centre Kyjeva. Informovala o tom agentúra AFP.Ukrajinskí vojaci pochodovali centrom hlavného mesta po boku jednotiek z členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO). Podľa AFP išlo o prejav solidarity po tom, ako sa Ukrajina a jej západní spojenci v pondelok na summite v Kyjeve dohodli, že budú pracovať na ukončení. Ustanovujúceho summitu Krymskej platformy v Kyjeve sa zúčastnil aj slovenský premiér Eduard Heger.Na utorkovej slávnostnej vojenskej prehliadke sa zúčastnili napríklad poľský prezident Andrzej Duda, litovský prezident Gitanas Nauséda a francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas prejavu pred vojakmi.Vojenskú prehliadku si nenechali ujsť tisícky obyvateľov mesta. Mnohí z nich mávali ukrajinskými modro-žltými vlajkami. Okrem vojakov a ľahkej vojenskej techniky sa v centre mesta predstavili aj ťažké vozidlá vrátane tankov a obrnených vozidiel. Celkovo mali diváci možnosť vidieť vyše 400 kusov armádnej techniky. Nad hlavami zúčastnených preletelo zhruba 100 helikoptér a lietadiel vrátane poľských stíhačiek americkej výroby typu F-16, alebo britských stíhačiek typu Eurofighter Typhoon.Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo vyhlásení uviedol, že Washington bude pokračovať v podpore Ukrajiny pri obnove a zabezpečení jej hraníc a pri. Ukrajina nie je členom NATO, ale rada by do Aliancie vstúpila. Agentúra AFP však v tejto súvislosti dodala, že Kyjev sa v posledných mesiacoch "sťažuje" na to, že jeho spojenci sa zdráhajú povoliť mu vstup do NATO.Rôzne podujatia spojené s oslavami 30. výročia vyhlásenia nezávislosti sa po celej Ukrajine konali už od nedele (22. augusta). Celkovo sa ich uskutočnilo viac ako 150.Až do roku 1991 bola Ukrajina súčasťou Sovietskeho zväzu. Najvyšší soviet Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky vyhlásil nezávislosť na mimoriadnom zasadaní 24. augusta 1991. Následne sa 1. decembra 1991 konalo referendum, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 84 percent obyvateľov, čiže takmer 32 miliónov ľudí. Vyhlásenie nezávislosti podporilo vyše 90 percent z nich. Prvým ukrajinským prezidentom sa 1. decembra 1991 stal Leonid Kravčuk.