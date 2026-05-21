Ukrajina oslavuje Deň vyšívanky
Autor TASR
Kyjev 21. mája (TASR) - Ukrajina v tretí májový štvrtok oslavuje Deň vyšívanky - tradičnej košele s výšivkou ako súčasť ľudového kroja. Pri tejto príležitosti zverejnili na sociálnych sieťach fotografie vo vyšívanke aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Podľa premiérky Julije Svyrydenkovej je vyšívanka nielen ľudové oblečenie, ale tiež symbol a spôsob vyjadrenia, informuje TASR.
Zelenskyj zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu s manželkou Olenou. On si obliekol čiernu košeľu s bielou výšivkou a ukrajinská prvá dáma bielu blúzku s modrou výšivkou.
„Po stáročia nás fascinuje jej vzor, no teraz je na nás, aby sme ho sami tvorili - svojím životom, bojom a každým novým krokom. Každý deň ju Ukrajinci vyšívajú vlastnými rukami - bránia to, čo im je blízke, obnovujú to, čo bolo zničené, liečia rany, učia deti a sami sa pritom vzdelávajú. Uchovávame si svoju pamäť a budujeme budúcnosť,“ napísal Zelenskyj k svojej fotografii na sieti X.
Na záver zaželal Ukrajine šťastný Deň vyšívanky a vyzval na oslavu osudu „vyšívaného v nezávislosti“.
Aj Sybiha má na fotografii s rodinou čiernu košeľu s bielou výšivkou. K fotografii napísal, že svet je dnes o trochu krásnejší než zvyčajne, pretože je v ňom dnes viditeľne viac Ukrajiny.
„Od Kyjeva po Varšavu, Toronto, Buenos Aires a tu v Malmö, Ukrajinci naprieč všetkými krajinami nosia vyšívanky - naše tradičné vyšívané košele, ktoré sa stali symbolom identity, odolnosti a spojenia s domovom,“ tvrdí minister.
Šéf ukrajinskej diplomacie napísal, že vo štvrtok vo Švédsku stretol aj cudzincov oblečených vo vyšívanke, a takéto momenty podľa neho pripomínajú, aká silná je prítomnosť Ukrajiny vo svete.
Premiérka Svyrydenková označila vyšívanku za symbol, ktorý je s Ukrajincami všade. „V každodennom živote aj pri výnimočných príležitostiach, v chvíľach radosti aj v dňoch veľkých tragédií, na frontovej línii aj doma, počas revolúcií, keď sa lúčime s našimi najlepšími ľuďmi, a dokonca aj počas okupácie ako symbol tichého odporu,“ napísala.
Pôvodne bola vyšívanka biela, ale v súčasnosti sú už dostupné v akejkoľvek farbe. Vzory výšivky a jej farby sa líšia v závislosti od regiónu. V súčasnosti jej nosením Ukrajinci dávajú verejne najavo svoje vlastenectvo a organizujú sa aj tzv. vyšívankové pochody na podporu ľudových tradícií. Pred pesničkovou súťažou Eurovízie v roku 2023 do ukrajinskej vyšívanky symbolicky obliekli aj sochy štyroch členov skupiny Beatles na nábreží rieky Mersey v anglickom Liverpoole.
