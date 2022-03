Ukrajina oslobodila starostu Melitopola výmenou za 9 ruských brancov

Kyjev 17. marca (TASR) - Starostu ukrajinského mesta Melitopol Ivana Fedorova, ktorého podľa Kyjeva pred piatimi dňami zadržali ruskí vojaci, sa podarilo oslobodiť výmenou za deväť zajatých ruských vojakov; brancov vo veku 20 a 21 rokov. Uviedla to v stredu večer hovorkyňa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Daša Zarivná, ktorú citovala agentúra AFP.



"Sú to v podstate deti, branci, ktorí sa podľa ruského ministerstva obrany nenachádzajú na Ukrajine... Celý svet však opäť vidí, že tam sú," povedala hovorkyňa.



Starostu okupovaného Melitopola zadržali minulý piatok ruskí vojaci, lebo s nimi podľa vyjadrenia Kyjeva odmietal spolupracovať.



Prokuratúra separatistickej Luhanskej ľudovej republiky podporovanej Ruskom obvinila Fedorova z teroristických trestných činov. Ruské okupačné vojská následne vymenovali jeho nástupkyňu, ktorou sa stala Galina Danilčenková, bývalá prorusky orientovaná poslankyňa mestského zastupiteľstva.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyzval lídrov Francúzska a Nemecka, aby mu pomohli zaistiť prepustenie Fedorova, pripomína AFP.



Kyjev už skôr v stredu oznámil, že Fedorova ruské sily zo zajatia prepustili. Prostredníctvom aplikácie Telegram zároveň zverejnil videozázam, na ktorom sa s ním po oslobodení telefonicky rozpráva prezident Zelenskyj. Prezident vyjadril radosť, že Fedorov je nažive. Starosta Melitopola mu zase poďakoval za to, že ho v ťažkej chvíli "neopustil". "Budem potrebovať deň alebo dva na zotavenie sa a potom Vám budem k dispozícii, aby som prispel k našemu víťazstvu," dodal Fedorov.



Ruské sily zadržali v nedeľu aj starostu ukrajinského mesta Dniprorudne, Jevhenija Matvejeva, za čo si taktiež vyslúžili ostrú kritiku zo strany Európskej únie, pripomína AFP.