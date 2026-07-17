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Ukrajina otvorí archívy týkajúce sa volynského masakru
Spor medzi Varšavou a Kyjevom sa vyostril po tom, ako Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia UPA.
Autor TASR
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Kyjev/Varšava 17. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok na sociálnych sieťach poďakoval Poľsku za jeho podporu a oznámil, že Kyjev otvorí archívy Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) a Služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) týkajúce sa volynského masakru z rokov 1943 a 1944. Informuje o tom TASR.
Zelenskyj sa v piatok zúčastnil na stretnutí zameranom na smerovanie ukrajinskej zahraničnej politiky voči Poľsku. „Priority sú jasné: všetci v Európe potrebujeme dobré susedské, rovnocenné a vzájomne prospešné vzťahy vybudované na rešpekte. Poľsko poskytlo Ukrajine významnú podporu po začiatku ruskej invázie a Poľsku sme vďační,“ napísal Zelenskyj na platforme X.
Ukrajinský prezident ďalej uviedol, že všetky archívy SBU a SZRU týkajúce sa volynského masakru budú otvorené. Udelený tiež bude „značný počet“ povolení na prieskumné a exhumačné práce, na ktorých bude Ukrajina s Poľskom spolupracovať.
Masakry v oblastiach Volyne a Haliče boli sériou organizovaných etnických čistiek, pri ktorých príslušníci Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) podľa poľských historikov zavraždili približne 100.000 poľských civilistov, mnoho z nich obzvlášť krutým spôsobom. Cieľom bolo úplné odstránenie poľskej prítomnosti v regióne.
Poľsko a Ukrajina už desaťročia vedú spor ohľadom masakrov civilistov na oboch stranách, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny. Toto napätie však nadobudlo väčší význam vzhľadom na podporu, ktorú poľská strana poskytuje Ukrajine v čase ruskej invázie na jej územie.
Spor medzi Varšavou a Kyjevom sa vyostril po tom, ako Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia UPA. UPA a OUN sú totiž na Ukrajine vnímané ako skupiny, ktoré bojovali za nezávislosť proti Červenej armáde a Sovietskemu zväzu.
Zelenskyj sa v piatok zúčastnil na stretnutí zameranom na smerovanie ukrajinskej zahraničnej politiky voči Poľsku. „Priority sú jasné: všetci v Európe potrebujeme dobré susedské, rovnocenné a vzájomne prospešné vzťahy vybudované na rešpekte. Poľsko poskytlo Ukrajine významnú podporu po začiatku ruskej invázie a Poľsku sme vďační,“ napísal Zelenskyj na platforme X.
Ukrajinský prezident ďalej uviedol, že všetky archívy SBU a SZRU týkajúce sa volynského masakru budú otvorené. Udelený tiež bude „značný počet“ povolení na prieskumné a exhumačné práce, na ktorých bude Ukrajina s Poľskom spolupracovať.
Masakry v oblastiach Volyne a Haliče boli sériou organizovaných etnických čistiek, pri ktorých príslušníci Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) podľa poľských historikov zavraždili približne 100.000 poľských civilistov, mnoho z nich obzvlášť krutým spôsobom. Cieľom bolo úplné odstránenie poľskej prítomnosti v regióne.
Poľsko a Ukrajina už desaťročia vedú spor ohľadom masakrov civilistov na oboch stranách, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny. Toto napätie však nadobudlo väčší význam vzhľadom na podporu, ktorú poľská strana poskytuje Ukrajine v čase ruskej invázie na jej územie.
Spor medzi Varšavou a Kyjevom sa vyostril po tom, ako Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia UPA. UPA a OUN sú totiž na Ukrajine vnímané ako skupiny, ktoré bojovali za nezávislosť proti Červenej armáde a Sovietskemu zväzu.