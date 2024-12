Ukrajina otvorí dva konzuláty v Poľsku, rozšíri ich aj v SR

Kyjev/Varšava 20. decembra (TASR) — Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí plánuje zriadiť ďalšie dva konzulárne úrady v poľských mestách Rzeszów a Poznaň a zároveň rozšíriť svoju konzulárnu prítomnosť v Rumunsku, na Slovensku, v Nemecku a vo Francúzsku. Z konzulátu Ukrajiny v Gdansku sa stane generálny konzulát. Na piatkovom zasadnutí Najvyššej rady (parlamentu) to oznámil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. TASR o tom informuje na základe správy agentúr PAP a Ukrinform.



Sybiha v tejto súvislosti pripomenul, že v Poľsku žije druhá najväčšia ukrajinská komunita. "Hovoríme o približne jednom milióne ľudí," povedal.



Poľská vláda sa koncom októbra rozhodla odvolať svoj súhlas s fungovaním ruského generálneho konzulátu v Poznani. Tento krok odôvodnila hybridnou vojnou, ktorú Moskva vedie proti Ukrajine, Poľsku a Západu. Ruskí diplomati museli opustiť krajinu do konca novembra.



Kyjev medzičasom oficiálne požiadal Varšavu o prevod priestorov v Poznani, v ktorých sídlil ruský konzulát. "Poľskej strane sme už poslali oficiálnu nótu so žiadosťou a čakáme na podrobnosti," povedal Sybiha pre agentúru Ukrinform.



V súčasnosti má Ukrajina v Poľsku veľvyslanectvo, ktoré sa nachádza vo Varšave, a štyri konzuláty v Krakove, Lubline, Vroclave a Gdansku.