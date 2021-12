Ukrajina označila tvrdenie ruskej FSB o zadržaní špiónov za hoax

Kyjev 3. decembra (TASR) - Za "falošnú správu" označila vo štvrtok Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) tvrdenie ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) o zadržaní skupiny ukrajinských špiónov.



Ako informovala agentúra Ukrinform, hovorca SBU Arťom Dechťarenko pre ňu uviedol, že "takéto vyhlásenia FSB by sa mali posudzovať výlučne cez prizmu hybridnej vojny, v ktorej zohráva významnú úlohu informačná propaganda a falošné správy".



Dechťarenko pripomenul, že SBU v novembri uskutočnila bezprecedentnú raziu s cieľom odhaliť agentov FSB, o ktorých sa domnieva, že stoja za viac ako 5000 kybernetickými útokmi na siete ukrajinských vládnych agentúr. Príslušníci FSB, ktorí sa podieľali na zločine, boli identifikovaní podľa mena, pričom ich komunikácia bola účinne odpočúvaná.



"Je to, samozrejme, veľká strata reputácie pre FSB, ktorá sa opäť snaží zdiskreditovať ukrajinskú tajnú službu falošnými správami," dodal Dechťarenko.



FSB vo štvrtok informovala, že zadržala troch agentov ukrajinskej tajnej služby, z ktorých jeden údajne plánoval teroristický útok v Rusku. Podľa FSB dvaja z údajných špiónov – otec a syn – boli agentmi SBU, ktorí "odcestovali do Ruska zbierať informácie a fotiť a točiť strategicky dôležité podniky a objekty dopravnej infraštruktúry". Dvojica sa priznala, že ich naverbovala SBU a ponúkla im odmenu 10.000 dolárov, uviedla FSB.



Tretí Ukrajinec, ktorého zadržali, bol podľa FSB agentom ukrajinskej vojenskej rozviedky. "Príslušníci bezpečnostnej služby zadržali agenta Hlavnej správy rozviedky (GUR) Ministerstva obrany Ukrajiny, ktorý bol vyslaný na územie našej krajiny vykonať teroristický útok," uviedla FSB.



Útok mal byť spáchaný dvoma vlastnoručne vyrobenými výbušninami. FSB nespresnila, kde a kedy malo k útoku dôjsť.