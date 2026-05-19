< sekcia Zahraničie
Ukrajina označila vlastnú navádzanú leteckú bombu za bojaschopnú
Ukrajina schválila na bojové použitie prvú navádzanú leteckú bombu domácej výroby po absolvovaní všetkých požadovaných testov.
Autor TASR
Kyjev 19. mája (TASR) - Ukrajina schválila na bojové použitie prvú navádzanú leteckú bombu domácej výroby po absolvovaní všetkých požadovaných testov. Uviedol to minister obrany Mychajlo Fedorov s tým, že jeho ministerstvo už získalo prvú experimentálnu várku a piloti trénujú bojové postupy s novou muníciou. TASR o tom píše podľa webov Military Times a Defence Blog.
Vývoj bomby Vyrivňuvač (Vyrovnávač) s 250-kilogramovou hlavicou trval 17 mesiacov. Je schopná ničiť opevnenia, veliteľské stanovištia a ďalšie dôležité ciele desiatky kilometrov za miestom vypustenia. Jej cena je údajne asi tretinová v porovnaní s americkým systémom JDAM-ER.
Zbraň bola navrhnutá s modernými navádzacími algoritmami, ktoré zvyšujú presnosť zásahu. Je kompatibilná so súčasnými ukrajinskými lietadlami F-16 a Mirage, na jej použitie je však potrebná ešte dodatočná certifikácia.
Vyvinula ju spoločnosť DG Industry, účastník ukrajinského klastra obranných technológií Brave1. Vládou podporovaná iniciatíva spája ukrajinské startupy v oblasti obrany s vojenským obstarávaním a urýchľuje proces výroby od konceptu až po nasadenie do boja.
Brave1 pre jej opis použil formuláciu „ukrajinská vlastná KAB“, čo je skratka zo sovietskej éry pre riadenú leteckú bombu. Zdôraznil, že jej dizajn je jedinečnou ukrajinskou konštrukciou prispôsobenou špecificky podmienkam moderných vojen. Nie je kópiou západných systémov ani pôvodom sovietskych systémov, ktoré proti Ukrajine používa Moskva.
Vývoj bomby Vyrivňuvač (Vyrovnávač) s 250-kilogramovou hlavicou trval 17 mesiacov. Je schopná ničiť opevnenia, veliteľské stanovištia a ďalšie dôležité ciele desiatky kilometrov za miestom vypustenia. Jej cena je údajne asi tretinová v porovnaní s americkým systémom JDAM-ER.
Zbraň bola navrhnutá s modernými navádzacími algoritmami, ktoré zvyšujú presnosť zásahu. Je kompatibilná so súčasnými ukrajinskými lietadlami F-16 a Mirage, na jej použitie je však potrebná ešte dodatočná certifikácia.
Vyvinula ju spoločnosť DG Industry, účastník ukrajinského klastra obranných technológií Brave1. Vládou podporovaná iniciatíva spája ukrajinské startupy v oblasti obrany s vojenským obstarávaním a urýchľuje proces výroby od konceptu až po nasadenie do boja.
Brave1 pre jej opis použil formuláciu „ukrajinská vlastná KAB“, čo je skratka zo sovietskej éry pre riadenú leteckú bombu. Zdôraznil, že jej dizajn je jedinečnou ukrajinskou konštrukciou prispôsobenou špecificky podmienkam moderných vojen. Nie je kópiou západných systémov ani pôvodom sovietskych systémov, ktoré proti Ukrajine používa Moskva.