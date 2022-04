Ukrajina oznámila ďalšiu výmenu zajatých vojakov s Ruskom

Kyjev 15. apríla (TASR) – Rusko a Ukrajina si vymenili ďalších vojnových zajatcov. Oznámila to v piatok ukrajinská armáda, podľa ktorej došlo k výmene v Chersonskej oblasti na juhu krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice BBC.



"Po napätých rokovaniach sa nám podarilo dosiahnuť dohodu o výmene väzňov neďaleko dediny Posad-Pokrovske, kde boli štyria ruskí vojaci vymenení za štyroch našich," uviedlo ukrajinské ministerstvo obrany.



Správa prišla po štvrtkovom oznámení Kyjeva o štvrtej výmene vojnových zajatcov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára. Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková uviedla, že táto výmena sa týkala celkovo 30 ukrajinských občanov vrátane ôsmich civilistov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týždeň ponúkol aj výmenu prokremeľského politika Viktora Medvedčuka, zadržaného po úteku z domáceho väzenia, za Ukrajincov zajatých Ruskom. Osobného priateľa ruského prezidenta Vladimira Putina dolapila ukrajinská tajná služba SBU, keď sa údajne snažil utiecť z Kyjevskej oblasti do Podnesterska, kde ho vraj čakali agenti ruskej FSB, ktorí ho mali prepraviť do Moskvy.