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Ukrajina oznámila likvidáciu ruského dronu v rekordnej výške

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa armády bol ruský bezpilotný stroj v uplynulých dňoch zachytený nad južným sektorom frontovej línie.

Autor TASR
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Kyjev 29. júla (TASR) - Stíhací dron jednotky Lasar ukrajinskej Národnej gardy zničil v rekordnej výške 6,4 kilometra ruské prieskumné bezpilotné lietadlo ZALA Z-20. Tlačová služba jednotky oznámila jeho likvidáciu a zverejnila zábery z operácie na sociálnych sieťach. TASR o tom píše podľa webu Militarnyj.

Podľa armády bol ruský bezpilotný stroj v uplynulých dňoch zachytený nad južným sektorom frontovej línie. Špeciálna jednotka Lasar oznámila, že ruské sily sa pokúsili uniknúť so ZALA Z-20 do väčšej výšky, ale ukrajinský operátor ho zasiahol pomocou stíhacieho dronu s pevnými krídlami.

Ukrajinská Národná garda poznamenala, že ide o jeden z úspešných prípadov zničenia nepriateľského bezpilotného lietadla v rekordnej výške.

ZALA Z-20 začala ruská armáda prvýkrát používať v roku 2023. Podľa výrobcu má prevádzkový dosah viac ako 100 kilometrov a letovú výdrž presahujúcu šesť hodín. S maximálnou vzletovou hmotnosťou 18 kilogramov ide o tzv. vyčkávaciu muníciu vybavenú HD elektrooptickou kamerou, ktorá umožňuje detekciu a identifikáciu cieľov na veľkú vzdialenosť.

Ruské sily ich tiež používajú na letecký prieskum, keď zostávajú dlhodobo nad určitou oblasťou a čakajú na úlohu alebo vhodný cieľ.
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