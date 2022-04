Ukrajina oznámila otvorenie siedmich humanitárnych koridorov

Kyjev 5. apríla (TASR) - Ukrajina v utorok oznámila otvorenie siedmich humanitárnych koridorov pre civilistov. Obyvatelia okupovaných miest Mariupol a Berďansk na juhovýchode Ukrajiny však budú môcť svoje mestá opustiť iba v osobných vozidlách, uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. TASR správu prevzala od agentúr DPA a AP.



V utorok by sa podľa vicepremiérky mali otvoriť koridory z mesta Tokmak v Záporožskej oblasti a miest Severodoneck, Lysyčansk, Popasna a Hirske v Luhanskej oblasti.



Vereščuková v utorok obvinila ruských vojakov z toho, že naďalej blokujú konvoje s pomocou, ktoré sa tak nemôžu dostať do Mariupola. Ruskí vojaci pritom podľa vicepremiérky nedovolili nikomu do mesta ani len vstúpiť.



DPA však upozorňuje, že Kyjev a Moskva sa už niekoľko týždňov navzájom obviňujú zo sabotovania evakuácie civilistov z obliehaných miest. Už niekoľkokrát totiž zlyhala snaha o evakuáciu, pretože v blízkosti koridorov vždy v danom čase pokračovali boje, a to aj napriek tomu, že Rusko súhlasilo s ich pozastavením.



Podľa AP nebolo z vyjadrenia Vereščukovej bezprostredne jasné, či Rusko v utorok súhlasilo s pozastavením bojov v blízkosti ohlásených humanitárnych koridorov.



Ukrajinská vicepremiérka okrem toho informovala, že v ukrajinskom zajatí je momentálne približne 600 ruských vojakov. Ukrajina sa snaží nájsť spôsob, ako sa prostredníctvom Červeného kríža môže dostať k Ukrajincom, ktorých zajali Rusi, a ako dosiahne ich prepustenie. V samozvaných republikách v Donbase je tiež niekoľko ľudí, ktorí sú v ruskom vojenskom zajatí už od roku 2014.