Ukrajina oznámila zasiahnutie ruskej lode na anektovanom Kryme

Kyjev 21. apríla (TASR) – Ukrajina v nedeľu oznámila, že jej námorné sily zasiahli záchranný remorkér ruskej Čiernomorskej flotily na anektovanom Kryme a plavidlo vyradili z prevádzky. Informovala o tom agentúra AFP.



Miesto útoku ukrajinské ministerstvo obrany nespresnilo, na sociálnych médiách sa však predtým objavili zábery zachytávajúce horiacu loď údajne v prístave v Sevastopole.



"Ukrajinské námorné sily dnes zasiahli na dočasne okupovanom Kryme ruskú záchrannú loď Kommuna," uviedlo ministerstvo. Túto loď podľa neho používali na hlbokomorské práce ako vyťahovanie ponoriek a potopeného nákladu. Katamaran uvedený do služby v roku 1915 bol podľa agentúry DPA zrejme jednou z najstarších lodí aktívne využívaných ruským vojenským námorníctvom.



Hovorca ukrajinských námorných síl doplnil, že škody na lodi nie sú jasné, no "už nie je schopná vykonávať svoje úlohy". "Bude to pokračovať, pokým Rusom nedôjdu lode alebo neodídu z Krymu," vyhlásil.



Ruský gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev predtým uviedol, že ruská armáda odrazila útok protilodnej rakety na plavidlo v prístave. Nepovedal, ktorá loď bola terčom útoku, dodal však, že "spadnuté fragmenty spôsobili malý požiar, ktorý rýchlo uhasili".