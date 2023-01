Ukrajina oznámila, že stále bojuje o udržanie Soledaru

Kyjev 12. januára (TASR) - Ukrajina vo štvrtok oznámila, že jej ozbrojené sily bojujú o udržanie si moci nad mestom Soledar v Doneckej oblasti na východe krajiny, ale situácia je tam stále "ťažká". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"V oblasti Soledaru dnes pokračujú tie najkrutejšie a najťažšie boje," povedala novinárom námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová a dodala: "Napriek ťažkej situácii ukrajinskí vojaci tvrdohlavo bojujú."



Predtým tento týždeň ruská súkromná armáda Vagnerova skupina vyhlásila, že jej bojovníci dobyli celý Soledar, ale ministerstvo obrany v Moskve, naopak uviedlo, že boje o mesto stále pokračujú. Dobytie Vagnerovcami poprela aj Ukrajina.



Obe nepriateľské strany priznali v bojoch o Soledar a blízky Bachmut veľké straty.



Maľarová na tlačovej konferencii vo štvrtok uviedla, že ruské vojská tam "zaznamenávajú ťažké straty".



Ukrajinská armáda predtým vo štvrtok ráno informovala, že jej vojaci zabili pri jedinom útoku v Soledare vyše 100 ruských vojakov, napísal webový portál britského denníka The Guardian.



Ukrajinci údajne vystrelili na ruských vojakov v meste raketu, uviedlo v rannej aktualizovanej správe velenie ukrajinských jednotiek určených na špeciálne operácie.



Soledar je malé mesto s baňou na ťažbu soli v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny a pred bojmi malo približne 11.000 obyvateľov.



Kým sa Soledar stal ohniskom bojov, bol známy ako najväčšia soľná baňa v Európe a jej 200 kilometrov dlhé podzemné tunely teraz predstavujú taktickú výhodu. Názov mesta znamená v ruštine "dar soli".



Rozhodujúce je aj to, že Soledar sa nachádza len 15 kilometrov od mesta Bachmut, ktoré je pre Moskvu hlavným cieľom, lebo po jeho dobytí by mohli ruskí invázni vojaci lepšie bojovať o celú Doneckú oblasť.



Ruskom podporovaní separatisti Soledar nakrátko ovládli v roku 2014, keď na východe Ukrajiny vypukol konflikt medzi nimi a ukrajinskou armádou.