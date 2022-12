Ukrajina: Zneškodnili sme takmer všetky rakety vystrelené na Kyjev

Kyjev 16. decembra (TASR) - Kyjevské úrady v piatok oznámili, že ukrajinské hlavné mesto sa ubránilo "jednému z najväčších raketových útokov" od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu spred takmer desiatich mesiacov. Kyjevské úrady hlásili, že protivzdušná obrana zostrelila dopoludnia takmer všetky rakety, ktoré prenikli do vzdušného priestoru mesta. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Kyjevská radnica spresnila, že zachytených a zneškodnených bolo 37 z "približne 40" ruských rakiet. Jeden človek utrpel zranenia.



Podľa ukrajinských predstaviteľov podnikli ruské ozbrojené sily v piatok najmenej 60 raketových útokov po celej Ukrajine.



Explózie boli hlásené v najmenej štyroch mestách. Najmenej dvaja ľudia zahynuli, keď útok zasiahol obytnú budovu v Kryvom Rihu v strednej časti Ukrajiny. V tomto rodnom meste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruská raketa zničila vchod spomínanej obytnej budovy. Spôsobila aj zranenia najmenej piatim ľuďom vrátane dvoch detí a všetkých previezli do nemocníc, oznámil gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Valentyn Rezničenko.



Dodávky elektriny a vody boli prerušené v Kyjeve a Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste. Tisíce ľudí utekali do staníc metra, ktoré poskytujú úkryt hlboko pod zemou.



Dunivé výbuchy a paľba systémov protivzdušnej obrany sa ozývali aj v meste Záporožie na juhovýchode Ukrajiny.



Pred novým úderom ruských rakiet varovali aj v piatok výstražné sirény. Takéto útoky na Ukrajinu podniká Rusko občasne od polovice októbra.