Ukrajina oznámila, že zničila 22 ruských dronov v Odeskej oblasti

Kyjev 3. septembra (TASR) - Ukrajinské vzdušné sily v nedeľu skoro ráno oznámili, že pri nočnom ruskom útoku na južnú Odeskú oblasť zničili 22 dronov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Rusko "podniklo z juhu a z juhovýchodu niekoľko vĺn útokov dronmi Šáhid 136/131", napísali na platforme Telegram ukrajinské vzdušné sily.



Celkovo bolo Ruskom vyslaných 25 dronov Šáhid iránskej výroby a "22 z nich zničili vzdušné sily v spolupráci s protivzdušnou obranou ďalších zložiek ukrajinských ozbrojených síl", uvádzalo sa na Telegrame.



Rusko v júli odstúpilo od obilnej dohody, sprostredkovanej Tureckom a OSN, ktorá počas vojny umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more. Odvtedy Moskva vystupňovala útoky na juhoukrajinskú Odeskú a Mykolajivskú oblasť, kde sa nachádzajú prístavy a infraštruktúra, ktoré sú životne dôležité pre vývoz obilia do ďalších častí sveta vrátane chudobných krajín.



Minulý mesiac sa však cez Čierne more preplavila prvá civilná loď z Ukrajiny a dorazila do tureckého Istanbulu - napriek ruskej blokáde.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu večer oznámil, že cez "dočasný čiernomorský obilný koridor" zriadený Kyjevom prešli úspešne ďalšie dve plavidlá. Celkovo sa zatiaľ podarilo týmto koridorom preplaviť štyrom lodiam, uviedla agentúra Reuters.