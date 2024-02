Ukrajina oznámila,že zdokumentovala 120.000 ruských vojnových zločinov

Kyjev 25. februára (TASR) - Ukrajinskí prokurátori zaznamenali vyše 120.000 prípadov vojnových zločinov spáchaných ruskými vojakmi od začiatku invázie vo februári 2022, oznámil v nedeľu generálny prokurátor Ukrajiny Andrij Kostin. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Kostin v rozhovore s novinármi v Kyjeve na konferencii s názvom Ukrajina 2024 povedal, že vyšetrovania už viedli aj k rozsudkom. "Nie je žiadny zločin, ktorý by Rusi počas tejto vojny nespáchali," povedal.



"Už máme 80 rozsudkov vyhlásených ukrajinskými súdmi v priebehu tejto vojny," dodal generálny prokurátor.



Ukrajina sa snaží o vytvorenie tribunálov podľa vzoru Norimberského procesu, ktorý prebiehal po druhej svetovej vojne proti nacistickým vojnovým zločincom. Kostin ako príklad uviedol zločiny spáchané v juhoukrajinskom meste Mariupol, ktoré padlo do rúk ruských síl v máji 2022.



Ruské sily sú pravidelne obviňované z popráv neozbrojených ukrajinských vojnových zajatcov.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na konferencii v Kyjeve povedal, že medzinárodné organizácie neplnia svoju funkciu, a poukázal na to, že Červený kríž nenavštívil ani jediného ukrajinského zajatca zadržiavaného v Rusku.



Červený kríž nepomáha ani pri navracaní ukrajinských detí, protizákonne zadržiavaných v Rusku a v častiach Ukrajiny okupovaných Ruskom, dodal Jermak. Podľa Kyjeva je takto zadržiavaných vyše 20.000 ukrajinských detí.