Ukrajina predĺžila stanné právo a mobilizáciu do 14. februára

Kyjev 8. novembra (TASR) - Ukrajinský parlament v stredu predĺžil stanné právo a mobilizáciu do armády o ďalších 90 dní, do 14. februára budúceho roka. Dôvodom je pokračujúca ruská invázia na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Za predĺženie stanného práva hlasovali dve tretiny poslancov 450-členného parlamentu (Verchovnej rady).



Stanné právo a mobilizáciu vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po začiatku ruskej invázie vo februára 2022 a odvtedy boli opakovane predĺžené. Mobilizácia sa vzťahuje na mužov vo veku 18 až 60 rokov. Nesmú opustiť Ukrajinu, aby mohli byť povolaní do boja proti Rusku.



Rusko vlani 24. februára spustilo "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine a v septembri anektovalo Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasti. Moskva už na jar 2014 anektovala polostrov Krym. Kyjev za svoj cieľ označil oslobodenie všetkých okupovaných území.