Ukrajina plánuje niektoré prebytočné zbrane vyvážať do zahraničia
Podľa údajov nemeckého Kielskeho inštitútu Ukrajina od roku 2022 dostala z Európy viac ako 167 miliárd eur vo forme vojenskej pomoci a zo Spojených štátov viac ako 114 miliárd eur.
Autor TASR
Kyjev 19. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že Kyjev plánuje začať vyvážať niektoré prebytočné typy zbraní do zahraničia, aby mohli výťažkami z predaja financovať domácu vojenskú výrobu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Už máme na Ukrajine určité typy zbraní v oveľa väčšom množstve, než dnes v skutočnosti potrebujeme,“ uviedol Zelenskyj, pričom spomenul námorné drony, protitankové zbrane a „niektoré ďalšie typy“ vojenského vybavenia. „Vďaka kontrolovanému vývozu budeme môcť nahromadiť peniaze na väčšiu výrobu vecí, ktoré naša armáda potrebuje,“ dodal.
Zelenskyj spomenul niekoľko potenciálnych kupcov vrátane Spojených štátov, európskych krajín a „ďalších partnerov na celom svete, ktorí majú tiež záujem o ukrajinské zbrane a od ktorých Ukrajina získala rôzne formy podpory“.
Ukrajinský prezident v uplynulých mesiacoch pri niekoľkých príležitostiach ponúkol predávať bezpilotné drony USA, no tieto návrhy sa doposiaľ nepodarilo zrealizovať.
Agentúra AFP pripomína, že hoci je Ukrajina od začiatku ruskej invázie v roku 2022 závislá od financovania a dodávok zbraní od západných krajín, napriek pokračujúcej vojne si vybudovala vlastnú domácu výrobu zbraní a rôznych útočných systémov, najmä dronov.
