Ukrajina plánuje otvoriť štyri humanitárne koridory z Mariupolu

Kyjev 4. mája (TASR) - Štyri humanitárne koridory vedúce z obliehaného prístavného mesta Mariupol do mesta Záporožie sú naplánované na stredu. Oznámila to v noci na stredu ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



"Ak to situácia dovolí, tak v stredu plánujeme štyri trasy pre evakuáciu do Záporožia," napísala na sociálnej sieti Facebook Vereščuková.



Podľa ukrajinskej vicepremiérky povedú evakuačné koridory zo štyroch bodov - spred nákupného centra PortCity v Mariupole, z Lunačarského okruhu pri meste Berďansk a z miest Tokmak a Vasylivka.



Začiatok evakuačnej operácie je naplánovaný na 8.00 h ráno miestneho času.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na stredu uviedol, že z areálu oceliarní Azovstaľ v Mariupole sa podarilo evakuovať 156 ľudí. Mnohí z nich sa v spleti podzemných tunelov pod oceliarňami ukrývali viac ako dva mesiace.