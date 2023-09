Ukrajina plánuje zažalovať Poľsko, Maďarsko a Slovensko

Brusel 18. septembra (TASR) – Kyjev podá žalobu na Poľsko, Maďarsko a Slovensko za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Uviedol to ukrajinský obchodný zástupca Taras Kačka pre pondelkový spravodajský bulletin servera Politico, informuje TASR.



Trojica krajín oznámila zákazy s cieľom chrániť svojich poľnohospodárov po tom, ako Európska komisia v piatok odmietla predĺžiť platnosť opatrení voči štyrom ukrajinským agroproduktom, ktoré tento rok prijala po dohode s členskými štátmi EÚ susediacimi v Ukrajinou.



"Je dôležité dokázať, že tieto kroky nie sú právne v poriadku. Preto zajtra začneme právne konania," povedal Kačka v rozhovore pre Politico v nedeľu večer.



Kyjev plánuje tri krajiny žalovať vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO), nie na základe vlastnej obchodnej dohody s Európskou úniou. "Myslím si, že celý svet by mal vidieť, ako sa členské štáty v EÚ správajú k obchodným partnerom a vlastnej Únii, pretože to môže mať vplyv aj na iné štáty," vyhlásil Kačka.



Slovensko len predĺžilo doterajší zákaz EÚ týkajúci sa štyroch agrokomodít, no Poľsko cez víkend zaviedlo zákaz aj na ukrajinskú múku a krmivá, pričom Maďarsko zákaz rozšírilo o ďalších 25 produktov.



Kačka v tejto súvislosti uviedol, že maďarské opatrenia sú prevažne politicky symbolické, no poľské môžu zasiahnuť významnú časť ukrajinského exportu. Ak ich Varšava neodvolá, Kyjev zrejme zakáže dovoz ovocia a zeleniny z Poľska.



"Poľský zákaz poľnohospodárom nepomôže, neovplyvní ceny, pretože ceny sú globálne. To, čo robia, sa zakladá na verejnej mienke," dodal ukrajinský predstaviteľ.