Kyjev po havárii lietadla potvrdil, že malo dôjsť k výmene zajatcov

Kyjev 24. januára (TASR) - Ukrajinská rozviedka uviedla, že nemá "spoľahlivé informácie" o tom, kto sa nachádzal na palube zrúteného ruského vojenského transportného lietadla, ktoré podľa tvrdení Moskvy prevážalo desiatky ukrajinských vojnových zajatcov. Kyjev však potvrdil, že v stredu mala prebehnúť výmena väzňov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dnes sa mala uskutočniť výmena zajatcov, ale neuskutočnila sa. Podľa Ruska to bolo v dôsledku zostrelenia ruského lietadla Il-76, ktoré údajne prevážalo ukrajinských zajatcov," uviedla vo vyhlásení Hlavná správa rozviedky ukrajinského ministerstva obrany (HUR MO).



Dodala, že momentálne nemá k dispozícií spoľahlivé informácie o tom, kto a v akom počte bol na palube lietadla, ktoré podľa ruského ministerstva obrany zostrelili ukrajinské sily. Podľa Moskvy zahynulo všetkých 74 ľudí na palube vrátane 65 ukrajinských vojakov prevážaných na výmenu zajatcov.



Ukrajinská rozviedka vo vyhlásení obvinila Moskvu z toho, že ohrozuje životy zajatých ukrajinských vojakov, pričom Kyjev vopred nebol informovaný o potrebe zaistiť bezpečnosť vzdušného priestoru v oblasti okolo mesta Belgorod vo vopred stanovenom čase tak, ako sa to stalo doteraz už niekoľkokrát.



"Ukrajina nebola informovaná o počte vozidiel, trasách a formách doručenia väzňov. Je známe, že väzni sú prevážaní letecky, po železnici a po ceste. To môže naznačovať úmyselné konanie Ruska zamerané na ohrozenie životov a bezpečnosti väzňov," píše sa vo vyhlásení HUR MO.



AFP píše, že ukrajinské vládne agentúry v súvislosti s incidentom vydali viacero dôkladne sformulovaných vyhlásení od havárie lietadla, ku ktorej došlo v stredu ráno. Podľa agentúry zároveň nebolo možné nezávisle overiť tvrdenia Moskvy, ale zrejme by išlo o jednu z najsmrtiacejších udalostí v rámci vojny za posledné týždne.