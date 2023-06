Po katastrofe na Kachovskej priehrade voda naďalej klesá

Kyjev 9. júna (TASR) - Hladina vody v Kachovskej vodnej nádrži pri juhoukrajinskom meste Cherson postupne klesá, uviedla v piatok štátna spoločnosť Ukrhydronergo. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Od utorkového zničenia Kachovskej priehrady hladina vody v nádrži poklesla už takmer o päť metrov a jej hladina v piatok ráno dosahovala úroveň 11,7 metra. Len za posledných 24 hodín voda opadla približne o meter.



Spoločnosť tiež upozornila, že poškodený priehradný múr vodného diela, ktorý sa ešte úplne nezrútil, sa ešte stále rozpadáva. V najbližšej dobe bude podľa nej potrebné zachytiť vodu z rieky Dneper v nádržiach nad kachovskou vodnou elektrárňou, aby sa zaistili zásoby vody na leto.



V Ukrajinou ovládanej časti Chersonskej oblasti klesla úroveň záplavovej vody v porovnaní s predchádzajúcim dňom o 20 centimetrov, uviedol tamojší gubernátor Olexandr Prokudin. Úroveň vody predstavovala v piatok ráno 5,38 metra.



V oblasti je stále zatopených 32 dedín a viac než 3600 domov. Viac než 2000 ľudí a stovky domácich zvierat sa podarilo evakuovať do bezpečia. Prokudin zároveň vyzval všetkých obyvateľov postihnutých lokalít, aby svoje zaplavené domy opustili.



Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Olexij Danilov prirovnal katastrofálne dôsledky zničenia kachovskej priehrady k "použitiu taktickej jadrovej zbrane". Danilov vo vysielaní ukrajinského rozhlasu za to pripísal osobnú zodpovednosť ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



"Takéto rozhodnutia sa robia jedine v Kremli a robí ich jedine Putin," povedal Danilov. Zároveň dodal, že dôsledky budú katastrofálne aj pre Rusko, pretože Moskva bude musieť v budúcnosti zaplatiť všetky spôsobené škody.



Ukrajina obviňuje ruských vojakov, že podmínovali vodnú elektráreň a následne ju vyhodili do vzduchu. Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) zverejnila v piatok zvukovú nahrávku s rozhovorom, v ktorom sa k tomuto činu údajne priznáva ruský vojak. Muž na nahrávke hovorí, že za útok je zodpovedná ruská sabotážna skupina. Agentúra DPA pripomína, že pravosť nahrávky nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť.



Rusko naopak tvrdí, že priehrada bola zničená ukrajinským ostreľovaním.