Ukrajina po prienikoch svojich dronov chce vyslať expertov do Pobaltia
Autor TASR
Kyjev 8. mája (TASR) - Ukrajina zvažuje vyslať svojich expertov do pobaltských štátov s úmyslom posilniť protivzdušnú obranu týchto krajín. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha sa tak vyjadril v piatok po tom, čo sa tento týždeň dva pravdepodobne ukrajinské drony zrútili v Lotyšsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Ospravedlnili sme sa už všetkým trom pobaltským štátom – Estónsku, Lotyšsku a Litve –, ako aj Fínsku za neúmyselné incidenty, ktoré spôsobili ruské systémy elektronického boja presmerovaním ukrajinských dronov,“ napísal Sybiha na sociálnej sieti X. „Naše špecializované inštitúcie úzko spolupracujú, aby minimalizovali riziko ich opakovania. Na pokyn prezidenta Zelenského tiež zvažujeme vyslať tam tímy ukrajinských odborníkov, ktoré by priamo pomohli posilniť bezpečnosť vzdušného priestoru našich priateľov proti akýmkoľvek typom incidentov,“ uviedol.
Vo štvrtok ukrajinský dron dopadol pri lotyšskom meste Rezekne, približne 40 kilometrov od ruských hraníc. Poškodil pritom štyri prázdne cisterny na ropu. Lotyšsko a Litva vo štvrtok vyzvali Severoatlantickú alianciu, aby v dôsledku týchto prienikov posilnilo protivzdušnú obranu v regióne.
Lotyšsko, Litva a Estónsko zaznamenali v uplynulých mesiacoch viacero podobných narušení vzdušného priestoru ukrajinskými dronmi, ktorých cieľom pravdepodobne boli ciele hlboko v Ruskom území. Vlády pobaltských krajín v apríli zdôraznili, že nikdy nedovolili, aby sa ich územia a vzdušný priestor používali na útoky dronmi proti cieľom v Rusku.
