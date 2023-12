Ukrajina po ruských útokoch hlási najmenej jednu obeť a 15 zranených

Kyjev 29. decembra (TASR) - Najmenej jeden človek prišiel o život a ďalších 15 utrpelo zranenia počas ruských útokov na viaceré ukrajinské mestá. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na ukrajinské úrady.



Rusko v piatok skoro ráno zaútočilo raketami a dronmi na viaceré ruské mestá vrátane Kyjeva. Ukrajinské úrady vydali varovania pred vzdušnými útokmi na celom území krajiny.



Kyjevský starosta Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram oznámil, že v hlavnom meste bolo počuť výbuchy a do prevádzky boli uvedené systémy protivzdušnej obrany. Rakety zasiahli aj ďalšie ukrajinské mestá vrátane Charkova na severovýchode, Sumy a Konotop na severe, Ľvova na západe či Odesy na juhu krajiny, píše AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Charkovská polícia oznámila, že nepriateľ mesto zasiahol o 5.00 h miestneho času (4.00 h SEČ) strelami zo systémov protivzdušnej obrany S-300. "V Charkove zaznelo desať výbuchov a na miesta zásahov rýchlo dorazili špecialisti," dodala polícia.



Výšková budova v Odese začala horieť po tom, ako ju zasiahli trosky zostreleného dronu, uviedol starosta mesta Hennadij Truchanov. Budova bola poškodená, oheň sa však podarilo dostať pod kontrolu, uviedol starosta na sociálnej sieti.



Rusko v utorok potvrdilo, že pri ukrajinskom útoku na Krymský polostrov bola zasiahnutá a poškodená výsadková loď Novočerkassk. Západní spojenci to označili za významný neúspech ruského vojenského námorníctva, pripomína AFP. Ruský minister obrany Sergej Šojgu o poškodení lode podrobne informoval ruského prezidenta Vladimira Putina. Ukrajinská armáda uviedla, že jej vzdušné sily počas útoku na prístav na juhu Krymu zničili loď ruského vojenského námorníctva.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok poďakoval Spojeným štátom za najnovší balík vojenskej pomoci pre jeho krajinu. Upozornil však na neistotu v spojitosti s budúcimi dodávkami pomoci z USA. Akákoľvek zmena postoja Washingtonu, ktorý je najväčším podporovateľom Kyjeva, by podľa jeho slov mohla mať výrazný vplyv na ďalší priebeh vojny.