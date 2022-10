Ukrajina:Po útokoch Ruska už z veľkej časti obnovili dodávky elektriny

Kyjev 13. októbra (TASR) - Po tohtotýždňových útokoch ruskej armády na energetické zariadenia na Ukrajine boli dodávky elektrickej energie na ukrajinskom území už z veľkej časti obnovené.



Vo štvrtok to uviedol šéf prevádzkovateľa rozvodnej siete na Ukrajine (Ukrenerho) Volodymyr Kudryckyj. Správu o tom TASR prevzala zo servisu agentúry Reuters.



V rozhovore pre štátnu televíziu Kudryckyj uviedol, že niektoré práce na opravách poškodenej infraštruktúry pokračujú, ale dodávky elektriny boli už obnovené.



Napriek tomu by Ukrajinci podľa neho mali naďalej šetriť elektrinou, pretože ruská armáda by mohla podniknúť ďalšie útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny.



Vyzval odberateľov, aby spotrebu elektriny znížili v čase najväčšieho zaťaženia elektrizačnej sústavy: ráno od 08.00 h do 11.00 h a večer od 17.00 do 23.00 h.



Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko v stredu uviedol, že raketové útoky ruskej armády od pondelka zasiahli približne 30 percent energetickej infraštruktúry Ukrajiny.



Ruské ministerstvo obrany už v utorok potvrdilo, že jeho armáda pokračuje v masívnom útoku na ukrajinské vojenské a energetické zariadenia.



Haluščenko uviedol, že jedným z dôvodov útokov na energetickú infraštruktúru je podľa neho to, že ukrajinský export elektriny do Európy "pomáha európskym krajinám šetriť na ruskom plyne a uhlí". Minister takisto vyzval partnerov Kyjeva, aby Ukrajine poskytli "systémy protivzdušnej ochrany", ktoré by jeho krajine pomohli chrániť infraštruktúru.