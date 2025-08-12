< sekcia Zahraničie
Ukrajina po rýchlom postupe Ruska potvrdila ťažké boje pri Pokrovsku
Autor TASR
Kyjev 12. augusta (TASR) – Ukrajinská armáda v utorok oznámila, že zvádza náročné boje s ruskými silami, ktoré postúpili na úzkom, no dôležitom úseku frontovej línie na východe krajiny. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Vyhlásenie prišlo niekoľko dní pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, kde budú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.
Ukrajinský generálny štáb uviedol, že neďaleko miest Pokrovsk a Dobropiľľa prebiehajú ťažké boje s ruskými silami snažiacimi sa preniknúť cez ukrajinskú obranu. „Situácia je zložitá a dynamická,“ napísal vo vyhlásení. Podľa stanoviska vyslal zálohy, aby zablokovali postup malých skupín ruských vojakov, ktoré sa snažia obísť ukrajinské obranné línie, informovala agentúra Reuters.
Mapa ukrajinskej organizácie DeepState, ktorá má úzke vzťahy s armádou, ukázala, že Rusko postúpilo za dva dni asi o desať kilometrov hlboko do úzkeho úseku východnej frontovej línie. Tento koridor ohrozuje mesto Dobropiľľa, banícke centrum, z ktorého utekajú civilisti a ktoré je cieľom ruských dronových útokov. Ešte viac tiež izoluje zničené mesto Kosťantynivka, centrum jednej z posledných veľkých mestských oblastí v Doneckej oblasti, ktoré má stále pod kontrolou Ukrajina, uviedla AFP.
Americký Inštitút pre výskum vojny (ISW) uviedol, že Rusko posiela vpred malé sabotážne skupiny. Podľa neho je ruský postup okolo Dobropilli označiť za prelom na operačnej úrovni.
