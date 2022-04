Ukrajina: Po stiahnutí ruských vojsk sa v Sume našlo 100 tiel

Kyjev 14. apríla (TASR) - Viac ako 100 tiel sa našlo v Sumskej oblasti ležiacej na severovýchode Ukrajiny po tom, ako sa odtiaľ stiahli ruskí vojaci. Oznámil to v stredu tamojší gubernátor Dmytro Žyvyckyj, podľa ktorého sa situácia v oblasti stále zhoršuje. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Bohužiaľ, tento počet sa každým dňom zvyšuje, pretože sa nachádzajú telá so zviazanými rukami, so stopami po mučení, so strelami do hlavy - to sú hrozné veci," povedal v stredu novinárom Žyvyckyj.



Mnoho ľudí je podľa neho stále nezvestných alebo v ruskom zajatí. Okrem toho sa mnoho zranených stále lieči v nemocniciach. Prioritou pre úrady by teraz malo byť obnovenie dodávok plynu, elektriny a vody v regióne, povedal Žyvyckyj.



Podľa predbežných odhadov sa škody v regióne rovnajú približne 327 miliónom dolárov.



Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vyhlásil, že dosiahnutie "celkového prímeria na Ukrajine sa zdá nateraz nepravdepodobné". Podľa AFP tým naznačil, že OSN stále čaká na odpovede Ruska na konkrétne návrhy týkajúce sa evakuácie civilistov a poskytovania pomoci.