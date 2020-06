Kyjev 13. júna (TASR) - Ukrajina po takmer troch mesiacoch otvára svoje hranice pre cestujúcich prichádzajúcich zo zahraničia. Oznámila to v sobotu ukrajinská pohraničná stráž, ktorú citovala agentúra DPA.



Zároveň so znovuotvorením hraníc sa Ukrajina opäť otvára aj pre medzinárodnú leteckú dopravu.



Ukrajinská vláda súčasne rozhodla o zmiernení pohraničných procedúr súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Povinnému monitorovaniu sa budú musieť odteraz podrobiť len osoby prichádzajúce z krajín s vysokou úrovňou nákazy, píše agentúra UNIAN.



Od 15. júna sa otvárajú hraničné priechody na ukrajinských medzinárodných letiskách. V ten istý deň začne fungovať aj kontrolné stanovište na administratívnej hranici medzi Ukrajinou a Ruskom okupovaným Krymom, píše UNIAN.



Dve kontrolné stanovištia na takzvanej kontaktnej línii v Donbase, ktorá oddeľuje pozície ukrajinskej armády od separatistov, sú v prevádzke už od 10. júna.



Ukrajina uzavrela svoje hranice a zaviedla prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu v polovici marca. Reštrikcie sa už medzitým zmiernili, v dôsledku čoho počet prípadov nákazy v posledných dňoch opäť výraznejšie pribúda.



Ukrajinské úrady doposiaľ potvrdili 30.506 prípadov nákazy a 880 úmrtí. V sobotu bolo hlásených 753 nových prípadov, v piatok to bolo 653. Začiatkom júna denný prírastok neprevyšoval 350 nakazených.





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zrušil v piatok všetky aktuálne zahraničné cesty a obmedzil kontakt s ľuďmi po tom, ako mala jeho manželka Olena pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2. Rokovania a hromadné podujatia absolvuje len formou videokonferencie. Každodenne sa testuje a do blízkeho fyzického kontaktu prichádza len so svojimi pobočníkmi a členmi ochranky. Zatiaľ boli jeho testy negatívne.