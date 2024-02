Ukrajina: V Dnepropetrovskej oblasti bez elektriny vyše 40.000 ľudí

Kyjev 2. februára (TASR) — V dôsledku nočných ruských útokov na Ukrajinu, ktoré poškodili energetickú infraštruktúru, je v Dnepropetrovskej oblasti bez elektriny viac ako 40.000 ľudí. Oznámil to v piatok tamojší gubernátor Serhij Lysak, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Ruská armáda v noci na piatok nasadila do útokov na Ukrajine 25 samovražedných dronov typu Šáhid iránskej výroby. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 11 z nich.



Ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenerho potvrdila, že dron pri nočnom nálete zasiahol v meste Kryvyj Rih elektrickú rozvodňu.



"To viedlo k výpadku dodávok elektrickej energie pre viac ako 40.000 odberateľov," uviedol Lysak na sociálnej sieti s tým, že bez prúdu sú aj dve bane.



Približne 100 baníkov, ktorí uviazli pod zemou, sa podľa miestnych úradov podarilo vyslobodiť bez ujmy na zdraví.



Lysak tiež informoval, že pri ostreľovaní dediny Pokrovske na východe Ukrajiny sa zranil 37-ročný muž. Úrady Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny hlásili, že po ruských útokoch je bez elektriny približne 64 miest a obcí.



Rusko tiež obvinilo Ukrajinu z dronových útokov na svoje územie. Ukrajinské sily za posledných 24 hodín zaútočili desiatkami dronov na dediny v pohraničnej Belgorodskej oblasti, podľa tamojšieho gubernátora Viačeslava Gladkova si nevyžiadali žiadne obete na životoch.