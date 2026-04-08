Ukrajina počas noci odolávala útokom ruských dronov
Autor TASR
Kyjev/Moskva 8. apríla (TASR) – Na Ukrajinu v noci na stredu útočilo celkovo 176 ruských dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo elektronickým rušením neutralizovala 146 z nich. Zvyšných 24 dronov zasiahlo 12 cieľov, pričom trosky niektorých bezpilotných lietadiel dopadli do jednej lokality. Informácie o prípadných škodách zatiaľ nie sú k dispozícii. Ukrajinská armáda zároveň v stredu ráno upozornila, že ruský „útok pokračuje“, a vyzvala obyvateľstvo, aby dodržiavalo bezpečnostné pravidlá.
Ako na svojom webe informoval denník Le Monde, ruské ministerstvo obrany v stredu ráno oznámilo, že ruská armáda za posledných 12 hodín zničila a zostrelila 73 ukrajinských dronov. Ruská armáda doplnila, že drony boli zničené nad oblasťami v blízkosti Ukrajiny - v Oriolskej a Rostovskej oblasti, v Krasnodarskom kraji, na Krymskom polostrove, ako aj voblasti Azovského a Čierneho mora. Ministerstvo obrany neuviedlo, či drony spôsobili nejaké škody.
