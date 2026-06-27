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Ukrajina počas operácie prišla o stíhačku, pilot sa katapultoval
Minulý týždeň sa v Chmeľnyckej oblasti na západe Ukrajiny zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj Su-24.
Autor TASR
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Kyjev 27. júna (TASR) - Ukrajina prišla o stíhačku MiG-29, ktorá vykonávala nočnú bojovú operáciu v Poltavskej oblasti v strednej časti krajiny. Pilot sa bezpečne katapultoval a momentálne je pod dohľadom lekárov, oznámili v sobotu ukrajinské vzdušné sily.
Presná príčina straty ukrajinského stíhacieho lietadla nie je známa, podľa agentúry DPA sa ale jeho zrútenie časovo zhodovalo s vystrelením viac ako 100 ruských dronov na Ukrajinu. Tá využíva na zostreľovanie bezpilotných lietadiel aj stíhačky.
„Potvrdzujeme stratu lietadla, ukrajinský pilot sa však úspešne katapultoval, spojil sa so záchranným tímom a bol rýchlo prevezený do nemocnice na vyšetrenie a poskytnutie potrebnej pomoci,“ uviedli ukrajinské vzdušné sily s tým, že príčiny a okolnosti incidentu sa vyšetrujú.
Minulý týždeň sa v Chmeľnyckej oblasti na západe Ukrajiny zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj Su-24. Pri nehode zomrel pilot aj druhý člen posádky.
Ukrajina sa od februára 2022 bráni proti ruskej invázii a v súčasnosti je takmer denne vystavená rozsiahlym dronovým útokom. V odvete podniká údery na infraštruktúru a energetické zariadenia v Rusku.
Presná príčina straty ukrajinského stíhacieho lietadla nie je známa, podľa agentúry DPA sa ale jeho zrútenie časovo zhodovalo s vystrelením viac ako 100 ruských dronov na Ukrajinu. Tá využíva na zostreľovanie bezpilotných lietadiel aj stíhačky.
„Potvrdzujeme stratu lietadla, ukrajinský pilot sa však úspešne katapultoval, spojil sa so záchranným tímom a bol rýchlo prevezený do nemocnice na vyšetrenie a poskytnutie potrebnej pomoci,“ uviedli ukrajinské vzdušné sily s tým, že príčiny a okolnosti incidentu sa vyšetrujú.
Minulý týždeň sa v Chmeľnyckej oblasti na západe Ukrajiny zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj Su-24. Pri nehode zomrel pilot aj druhý člen posádky.
Ukrajina sa od februára 2022 bráni proti ruskej invázii a v súčasnosti je takmer denne vystavená rozsiahlym dronovým útokom. V odvete podniká údery na infraštruktúru a energetické zariadenia v Rusku.