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Ukrajina: Počet obetí ruského útoku na obytný dom stúpol na dve osoby
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec útok označil za súčasť „ruskej genocídnej vojny proti Ukrajine“.
Autor TASR
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Kyjev 22. novembra (TASR) - Na najmenej dve stúpol počet obetí ruského dronového útoku, ktorý zasiahol päťposchodový obytný dom v obci Dymer v Kyjevskej oblasti, informovali v nedeľu ukrajinské úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Zahynuli dvaja ľudia, medzi nimi aj 18-ročný mladík. Ďalšie štyri osoby vrátane dieťaťa utrpeli zranenia,“ uviedla ukrajinská záchranná služba na Telegrame.
„Záchranári v súčasnosti pátrajú po 11 ľuďoch vrátane dvoch detí, s ktorými sa nedarí nadviazať kontakt,“ dodala. Nezvestní uviazli pod troskami budovy, ktorá sa čiastočne zrútila.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec útok označil za súčasť „ruskej genocídnej vojny proti Ukrajine“.
„Svet už ďalej nesmie odvracať zrak. Musí odsúdiť tento teror, vyvodiť zodpovednosť voči Rusku a okamžite konať, aby sa zastavilo zabíjanie nevinných Ukrajincov,“ napísal na platforme X.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým potvrdil, že záchranárom sa doposiaľ podarilo evakuovať deväť ľudí. Útok podľa jeho slov vyvolal aj požiar, ktorý sa však podarilo dostať pod kontrolu.
Rusko tiež zasiahlo elektrickú rozvodňu v Dnepropetrovskej oblasti, informoval ukrajinský premiér Serhij Koreckyj na sociálnych sieťach.
„Zahynuli dvaja ľudia, medzi nimi aj 18-ročný mladík. Ďalšie štyri osoby vrátane dieťaťa utrpeli zranenia,“ uviedla ukrajinská záchranná služba na Telegrame.
„Záchranári v súčasnosti pátrajú po 11 ľuďoch vrátane dvoch detí, s ktorými sa nedarí nadviazať kontakt,“ dodala. Nezvestní uviazli pod troskami budovy, ktorá sa čiastočne zrútila.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec útok označil za súčasť „ruskej genocídnej vojny proti Ukrajine“.
„Svet už ďalej nesmie odvracať zrak. Musí odsúdiť tento teror, vyvodiť zodpovednosť voči Rusku a okamžite konať, aby sa zastavilo zabíjanie nevinných Ukrajincov,“ napísal na platforme X.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým potvrdil, že záchranárom sa doposiaľ podarilo evakuovať deväť ľudí. Útok podľa jeho slov vyvolal aj požiar, ktorý sa však podarilo dostať pod kontrolu.
Rusko tiež zasiahlo elektrickú rozvodňu v Dnepropetrovskej oblasti, informoval ukrajinský premiér Serhij Koreckyj na sociálnych sieťach.