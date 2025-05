Kyjev: Ďalšie ukrajinské deti sa vrátili z území okupovaných Ruskom

Kyjev 29. mája (TASR) - Ďalších 11 ukrajinských detí sa úspešne vrátilo z území okupovaných Ruskom, uviedla v stredu poradkyňa vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Darija Zarivná. TASR o tom píše na základe webu televízie Sky News a portálu The Kyiv Independent.



Deti podľa Zarivnej zachránili v rámci programu Bring Kids Back (Priveďme deti späť). Program inicioval Zelenskyj v roku 2023 na záchranu detí, ktoré boli násilne a nezákonne deportované z okupovaného územia Ukrajiny. Ukrajinská vláda pri tom spolupracuje s partnerskými krajinami a medzinárodnými organizáciami.



Zarivná informovala, že medzi zachránenými deťmi bolo aj dievča, ktorého matku a brata Moskva tri roky zadržiavala. Matka sa počas výmeny zajatcov stretla so svojím synom a všetci traja sú podľa poradkyne už spolu.



„Podarilo sa nám zachrániť aj osiroteného chlapca, ktorého Rusi uniesli zo školy, odviedli do pivnice a mučili,“ vyhlásila Zarivná. Rusko sa k správe bezprostredne nevyjadrilo.



Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 Ukrajina identifikovala viac ako 19.500 detí, ktoré boli násilne deportované do Ruska, Bieloruska alebo na územia okupované Ruskom. Podľa oficiálnych údajov bolo dosiaľ do oblastí kontrolovaných Ukrajinou vrátených len približne 1300 detí. Ukrajina tieto únosy označila za prejav genocídy.



Medzinárodný trestný súd (ICC) v roku 2023 vydal na ruského prezidenta Vladimira Putina zatykač pre obvinenia z vojnových zločinov v súvislosti s únosmi ukrajinských detí. Kremeľ obvinenia odmieta.