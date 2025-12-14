< sekcia Zahraničie
Ukrajina podnikla dronové útoky: V Moskve odstavili dve letiská
Moskovský primátor Sergej Sobianin v nedeľu ráno informoval o likvidácii dronu letiaceho smerom k Moskve, kde dočasne prerušili prevádzku letísk Domodedovo a Žukovskij.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva/Kyjev 14. decembra (TASR) – Ukrajina v sobotu večer podnikla sériu dronových útokov na viaceré ciele na území Ruska a na okupovanom polostrove Krym. Podľa ruského ministerstva obrany bolo od soboty večera do nedele rána nad ôsmimi ruskými regiónmi a anektovaným Krymom zneškodnených 235 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Na svojom webe o tom informovali britská stanica BBC a francúzsky denník Le Monde, píše TASR.
Ruské úrady uviedli, že v sobotu v čase medzi 20.00 a 23.00 h miestneho času bolo nad Krymom zostrelených 41 dronov. Ostatné boli zničené nad Brianskou, Smolenskou, Belgorodskou, Kurskou, Oriolskou, Tulskou, Kalužskou a Lipeckou oblasťou.
Moskovský primátor Sergej Sobianin v nedeľu ráno informoval o likvidácii dronu letiaceho smerom k Moskve, kde dočasne prerušili prevádzku letísk Domodedovo a Žukovskij.
Podľa operačného štábu administratívy Krasnodarského kraja dopadli trosky zostrelených dronov v obci Afipskij na dva objekty. Zranenia hlásené neboli. V tejto obci sa nachádza závod na spracovanie ropy - jeden z najväčších na juhu Ruska -, ktorý sa už v minulosti stal terčom dronových útokov.
Gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov oznámil, že v meste Uriupinsk vznikol po páde trosiek dronu požiar v areáli miestnej ropnej základne. Obyvateľov domov v blízkosti objektu preventívne evakuovali. Podľa predbežných informácií nebol nikto zranený.
Ruský úrad civilného letectva Rosaviacija v reakcii na incidenty dočasne uzavrel letiská v mestách Gelendžik, Kaluga, Pskov, Jaroslavľ a Ivanovo.
Niekoľko bezpilotných lietadiel v noci na nedeľu zničila aj protivzdušná obrana v Leningradskej oblasti, oznámil v nedeľu gubernátor regiónu Alexander Drozdenko. Úrady v súvislosti s tým obmedzili prevádzku petrohradského letiska Pulkovo.
Drozdenko zároveň upozornil, že v súvislosti s hrozbou dronových útokov je možné obmedzenie rýchlosti mobilného internetu. Obyvatelia Petrohradu sa v uplynulých dňoch opakovane sťažovali na výpadky mobilného pripojenia, uviedla BBC.
Ukrajinské telegramové kanály s odvolaním sa na miestnych obyvateľov informovali o výbuchoch a požiaroch na viacerých miestach v Rusku a na Kryme, tieto informácie však nebolo možné nezávisle overiť. Ukrajinská strana sa k útokom zatiaľ oficiálne nevyjadrila.
Ruské úrady uviedli, že v sobotu v čase medzi 20.00 a 23.00 h miestneho času bolo nad Krymom zostrelených 41 dronov. Ostatné boli zničené nad Brianskou, Smolenskou, Belgorodskou, Kurskou, Oriolskou, Tulskou, Kalužskou a Lipeckou oblasťou.
Moskovský primátor Sergej Sobianin v nedeľu ráno informoval o likvidácii dronu letiaceho smerom k Moskve, kde dočasne prerušili prevádzku letísk Domodedovo a Žukovskij.
Podľa operačného štábu administratívy Krasnodarského kraja dopadli trosky zostrelených dronov v obci Afipskij na dva objekty. Zranenia hlásené neboli. V tejto obci sa nachádza závod na spracovanie ropy - jeden z najväčších na juhu Ruska -, ktorý sa už v minulosti stal terčom dronových útokov.
Gubernátor Volgogradskej oblasti Andrej Bočarov oznámil, že v meste Uriupinsk vznikol po páde trosiek dronu požiar v areáli miestnej ropnej základne. Obyvateľov domov v blízkosti objektu preventívne evakuovali. Podľa predbežných informácií nebol nikto zranený.
Ruský úrad civilného letectva Rosaviacija v reakcii na incidenty dočasne uzavrel letiská v mestách Gelendžik, Kaluga, Pskov, Jaroslavľ a Ivanovo.
Niekoľko bezpilotných lietadiel v noci na nedeľu zničila aj protivzdušná obrana v Leningradskej oblasti, oznámil v nedeľu gubernátor regiónu Alexander Drozdenko. Úrady v súvislosti s tým obmedzili prevádzku petrohradského letiska Pulkovo.
Drozdenko zároveň upozornil, že v súvislosti s hrozbou dronových útokov je možné obmedzenie rýchlosti mobilného internetu. Obyvatelia Petrohradu sa v uplynulých dňoch opakovane sťažovali na výpadky mobilného pripojenia, uviedla BBC.
Ukrajinské telegramové kanály s odvolaním sa na miestnych obyvateľov informovali o výbuchoch a požiaroch na viacerých miestach v Rusku a na Kryme, tieto informácie však nebolo možné nezávisle overiť. Ukrajinská strana sa k útokom zatiaľ oficiálne nevyjadrila.