Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. jún 2026Meniny má Paulína
< sekcia Zahraničie

Ukrajina podnikla dronový útok na satelitné centrum v meste Dubna

.
Na snímke dron. Foto: TASR - Pavol Zachar

Ukrajina informácie o následkoch útoku bezprostredne neposkytla.

Autor TASR
Kyjev/Moskva 22. júna (TASR) - Ukrajinské drony zaútočili v pondelok na satelitné komunikačné centrum v meste Dubna, ktoré sa nachádza 120 kilometrov severne od ruskej metropoly Moskva. Útok, o ktorom pôvodne informoval generálny štáb ukrajinskej armády v Kyjeve, neskôr potvrdili aj oficiálne ruské miesta, informuje TASR podľa správy agentúr DPA a Reuters.

Funkčnosť televízneho vysielania a spravodajskej komunikácie nebola narušená,“ uviedla tlačová služba ruského prevádzkovateľa komunikačných satelitov. V jeho vyhlásení sa ďalej uvádza, že následky útoku sa odstraňujú a nikto z personálu neutrpel zranenia. Ukrajina informácie o následkoch útoku bezprostredne neposkytla.

Centrum v Dubne v Moskovskej oblasti bolo zriadené na prenos z olympijských hier v Moskve v roku 1980. Neskôr zabezpečovalo aj priamu horúcu linku medzi Kremľom a Bielym domom. Nie je známe, či sa centrum využíva aj na vojenské účely, dodáva DPA.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 22. na utorok 23. júna

VÁŽNA NEHODA V BRATISLAVE: Vodič zrazil dievča a ženu

RUTTKAY: Archeológovia očakávajú v Šuranoch objavy európskeho významu

VIDEO: Minister Jozef Ráž sa bude uchádzať o post primátora Bratislavy