< sekcia Zahraničie
Ukrajina podnikla dronový útok na satelitné centrum v meste Dubna
Ukrajina informácie o následkoch útoku bezprostredne neposkytla.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 22. júna (TASR) - Ukrajinské drony zaútočili v pondelok na satelitné komunikačné centrum v meste Dubna, ktoré sa nachádza 120 kilometrov severne od ruskej metropoly Moskva. Útok, o ktorom pôvodne informoval generálny štáb ukrajinskej armády v Kyjeve, neskôr potvrdili aj oficiálne ruské miesta, informuje TASR podľa správy agentúr DPA a Reuters.
„Funkčnosť televízneho vysielania a spravodajskej komunikácie nebola narušená,“ uviedla tlačová služba ruského prevádzkovateľa komunikačných satelitov. V jeho vyhlásení sa ďalej uvádza, že následky útoku sa odstraňujú a nikto z personálu neutrpel zranenia. Ukrajina informácie o následkoch útoku bezprostredne neposkytla.
Centrum v Dubne v Moskovskej oblasti bolo zriadené na prenos z olympijských hier v Moskve v roku 1980. Neskôr zabezpečovalo aj priamu horúcu linku medzi Kremľom a Bielym domom. Nie je známe, či sa centrum využíva aj na vojenské účely, dodáva DPA.
„Funkčnosť televízneho vysielania a spravodajskej komunikácie nebola narušená,“ uviedla tlačová služba ruského prevádzkovateľa komunikačných satelitov. V jeho vyhlásení sa ďalej uvádza, že následky útoku sa odstraňujú a nikto z personálu neutrpel zranenia. Ukrajina informácie o následkoch útoku bezprostredne neposkytla.
Centrum v Dubne v Moskovskej oblasti bolo zriadené na prenos z olympijských hier v Moskve v roku 1980. Neskôr zabezpečovalo aj priamu horúcu linku medzi Kremľom a Bielym domom. Nie je známe, či sa centrum využíva aj na vojenské účely, dodáva DPA.