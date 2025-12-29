< sekcia Zahraničie
Ukrajina podnikla útok dronmi na Putinovu rezidenciu, tvrdí Lavrov
Moskva bude na tento útok reagovať, pričom zmení aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa ale nestiahne.
Moskva 29. decembra (TASR) – Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok oznámil, že Ukrajina podnikla útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Moskva bude na tento útok reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa ale nestiahne. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovali agentúry Reuters a AFP, píše TASR. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj takýto útok poprel.
Lavrov uviedol, že v noci z 28. na 29. decembra Ukrajina vyslala na Putinovu štátnu rezidenciu 91 dronov dlhého doletu, všetky však zničila ruská protivzdušná obrana. Nie je jasné, či sa ruský prezident v tom čase v rezidencii nachádzal.
„Takéto bezohľadné činy nezostanú bez odpovede,“ povedal Lavrov podľa agentúry Interfax a obvinil Kyjev zo „štátneho terorizmu“. Spresnil, že už boli vybrané ciele odvetných úderov ruských ozbrojených síl. Lavrov poukázal na to, že k útoku došlo počas rokovaní o možnej mierovej dohode, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine. Rusko podľa neho z týchto rokovaní neodíde, no prehodnotí svoje postoje.
Zelenskyj označil obvinenie Moskvy z útoku na Putinovu rezidenciu za „ďalšiu lož“. Rusko podľa neho takto pripravuje pôdu pre útoky na budovy ukrajinskej vlády v Kyjeve. Novinárom tiež povedal, že Moskva sa takýmito vyhláseniami snaží podkopať pokrok dosiahnutý na ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mierovom pláne. Zelenskyj zároveň vyzval prezidenta USA Donalda Trumpa, aby na ruské hrozby primerane reagoval.
