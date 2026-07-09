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Ukrajina podnikla útoky na ropné zariadenia i tankery v Azovskom mori
Ukrajinské útoky na ropné rafinérie a ďalšiu kľúčovú infraštruktúru viedli vo viacerých ruských oblastiach k nedostatku paliva a zavedeniu prídelového systému.
Autor TASR
Kyjev 9. júla (TASR) - Ukrajinské drony vo štvrtok zasiahli viaceré ruské ropné zariadenia a zapálili dva ropné tankery v Azovskom mori. Došlo k tomu len deň po tom, čo americký prezident Donald Trump prisľúbil Ukrajine udelenie licencie na výrobu systému protivzdušnej obrany Patriot. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Ukrajinské útoky na ropné rafinérie a ďalšiu kľúčovú infraštruktúru viedli vo viacerých ruských oblastiach k nedostatku paliva a zavedeniu prídelového systému. AP uvádza, že vodiči niekedy musia čakať aj niekoľko hodín, aby si natankovali.
V útokoch na ropné zariadenia Ukrajina pokračovala aj v noci na štvrtok. Podľa gubernátora Tverskej oblasti Vitalija Koroľova spôsobil útok ukrajinského dronu vo štvrtok skoro ráno požiar v ropnom sklade v meste Tver na západe Ruska. Gubernátor juhoruského Stavropoľského kraja Vladimir Vladimirov zas oznámil, že ukrajinské drony zapálili ropné ložisko v meste Vjazniki. Podľa jeho slov úrady nariadili evakuáciu obyvateľov viacerých bytových domov v blízkosti zariadenia, keďže sa požiar šíril.
V Azovskom mori zapálili ukrajinské bezpilotné lietadlá aj dva ropné tankery, oznámil gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar.
Ruské ministerstvo obrany ozrejmilo, že v noci na štvrtok zneškodnilo 73 ukrajinských dronov. Ukrajinské vzdušné sily zas uvádzajú, že Rusko zaútočilo 94 útočnými dronmi s dlhým doletom a dvomi balistickými raketami. Podľa Kyjeva sa podarilo zachytiť 72 dronov, no 19 z nich i obe rakety spôsobili škody na 13 miestach.
Ukrajinské útoky na ropné rafinérie a ďalšiu kľúčovú infraštruktúru viedli vo viacerých ruských oblastiach k nedostatku paliva a zavedeniu prídelového systému. AP uvádza, že vodiči niekedy musia čakať aj niekoľko hodín, aby si natankovali.
V útokoch na ropné zariadenia Ukrajina pokračovala aj v noci na štvrtok. Podľa gubernátora Tverskej oblasti Vitalija Koroľova spôsobil útok ukrajinského dronu vo štvrtok skoro ráno požiar v ropnom sklade v meste Tver na západe Ruska. Gubernátor juhoruského Stavropoľského kraja Vladimir Vladimirov zas oznámil, že ukrajinské drony zapálili ropné ložisko v meste Vjazniki. Podľa jeho slov úrady nariadili evakuáciu obyvateľov viacerých bytových domov v blízkosti zariadenia, keďže sa požiar šíril.
V Azovskom mori zapálili ukrajinské bezpilotné lietadlá aj dva ropné tankery, oznámil gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar.
Ruské ministerstvo obrany ozrejmilo, že v noci na štvrtok zneškodnilo 73 ukrajinských dronov. Ukrajinské vzdušné sily zas uvádzajú, že Rusko zaútočilo 94 útočnými dronmi s dlhým doletom a dvomi balistickými raketami. Podľa Kyjeva sa podarilo zachytiť 72 dronov, no 19 z nich i obe rakety spôsobili škody na 13 miestach.