Ukrajina poprela účasť na poškodení plynovodov Nord Stream

Kyjev 15. augusta (TASR) - Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak vo štvrtok poprel účasť Ukrajiny na poškodení plynovodov Nord Stream v Baltskom mori a z incidentu obvinil Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Takýto čin je možné uskutočniť len s rozsiahlymi technickými a finančnými prostriedkami. A kto to mal v čase výbuchov? Jedine Rusko," povedal poradca prezidenta Volodymyra Zelenského.



Plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sa stali terčom útoku 26. septembra 2022. Výbuchy zaznamenané neďaleko dánskeho ostrova Bornholm v Baltskom mori poškodili potrubia oboch plynovodov na štyroch miestach.



Ukrajinec, ktorý je v správach nemeckých vyšetrovateľov identifikovaný ako Volodymyr Z., podozrivý zo spoluúčasti na poškodení plynovodov, naposledy údajne býval v Poľsku. Nemecké médiá v stredu uviedli, že v súčasnosti sa skrýva na neznámom mieste.



Americký denník The Wall Street Journal v piatok informoval, že ukrajinskí predstavitelia boli do incidentu zapojení.



"Ukrajina nemá nič spoločné s výbuchmi na plynovodoch Nord Stream," povedal Podoľak a dodal, že Ukrajina výbuchmi nezískala žiadnu strategickú alebo taktickú výhodu.



Rusko z poškodenia plynovodov obvinilo Spojené štáty, Britániu a Ukrajinu. Tieto krajiny však svoju účasť na incidente popreli. Výbuchy do značnej miery odrezali ruský plyn od európskeho trhu, píše Reuters.



Incident vyšetrujú Nemecko, Dánsko a Švédsko. Švédi našli stopy výbušnín na viacerých predmetoch nájdených na mieste výbuchu, čo potvrdilo, že výbuchy boli úmyselné.