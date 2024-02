Ukrajina podpísala bezpečnostné dohody s Kanadou a Talianskom

Kyjev 24. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu v Kyjeve podpísal bilaterálne bezpečnostné dohody s kanadským premiérom Justinom Trudeauom a talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Kanada takisto oznámila, že Ukrajine v roku 2024 poskytne pomoc vo výške viac než dve miliardy eur. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Je to pevné a dobre načasované rozhodnutie, ktoré výrazne posilní našu odolnosť," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X po podpise dohody s Trudeauom. Ten uviedol, že Kanada bude stáť pri Ukrajine za každých okolností.



Dohoda medzi Ottawou a Kyjevom s platnosťou na desať rokov zahŕňa záväzky Kanady v oblasti podpory Ukrajiny a obrany jej zvrchovanosti a územnej celistvosti, ochrany jej obyvateľov a obnovy jej hospodárstva, uviedla kancelária kanadského premiéra.



Kanadský premiér počas návštevy Kyjeva takisto pripomenul možnú spojitosť ruského prezidenta Vladmira Putina so smrťou ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, píše AFP. "Putin predstiera, že je mocný, no naozaj mocní vodcovia nezabíjajú svojich protivníkov," povedal Trudeau na tlačovej konferencii.



Ďalšiu dohodu Zelenskyj podpísal z talianskou premiérkou. "Tento dokument vytvára pevné základy pre dlhodobé bezpečnostné partnerstvo našich krajín," uviedol prezident. Dodal, že s Meloniovou rokovali aj o ďalšej podpore pre Ukrajinu v spojitosti s predsedníctvom Talianska v skupine krajín G7. Takisto sa Taliansku poďakoval za podporu pre obranné spôsobilosti Ukrajiny i vojenskú pomoc na rok 2024.



Zelenskyj vo štvrtok podpísal bilaterálnu bezpečnostnú dohodu s Dánskom a minulý piatok (16. februára) s Francúzskom a Nemeckom. V januári takúto spoluprácu uzavrel s Britániou.



Do ukrajinskej metropoly v sobotu pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu pricestovala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a belgický premiér Alexander de Croo.