< sekcia Zahraničie
Ukrajina podpísala dohodu o dronoch s troma ďalšími štátmi
Kyjev takto využíva skúsenosti, ktoré získal v oblasti dronovej vojny od začiatku ruskej invázie, konštatovala vo svojej správe agentúra AFP.
Autor TASR
Kyjev 8. júla (TASR) - Ukrajina v utorok oznámila, že uzavrela „dohody o dronoch“ s ďalšími tromi európskymi krajinami: Estónskom, Holandskom a Dánskom. Dohody sú prispôsobené ich potrebám. Vo všeobecnosti však počítajú s tým, že Ukrajina poskytne technické riešenia a plány na výrobu dronov výmenou za licenčné poplatky, investície a inú vojenskú techniku.
Kyjev takto využíva skúsenosti, ktoré získal v oblasti dronovej vojny od začiatku ruskej invázie, konštatovala vo svojej správe agentúra AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v samostatných príspevkoch na sociálnej sieti Facebook uviedol, že tieto dohody vytvárajú nové príležitosti pre spoločnú výrobu, rozvoj inovatívnych obranných technológií, systematickú výmenu skúseností a vývoz ukrajinských riešení overených na bojisku.
Ukrajina takéto dohody podpísala so šiestimi ďalšími krajinami vrátane Kataru, Spojených arabských emirátov, Litvy a Lotyšska. Zelenskyj oznámil, že ďalšie dohody plánuje uzavrieť s Nemeckom, Nórskom, Fínskom a Kanadou.
Ukrajina od začiatku vojny výrazne investuje do rozvoja svojho dronového priemyslu, pričom vyvinula útočné aj protivzdušné drony, ktoré patria medzi svetovú špičku.
Drony využívajú na bojisku obe strany konfliktu na Ukrajine - ruská aj ukrajinská armáda. Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Moskva a Kyjev proti sebe nasadili už tisíce bezpilotných lietadiel, konštatovala AFP.
Kyjev takto využíva skúsenosti, ktoré získal v oblasti dronovej vojny od začiatku ruskej invázie, konštatovala vo svojej správe agentúra AFP.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v samostatných príspevkoch na sociálnej sieti Facebook uviedol, že tieto dohody vytvárajú nové príležitosti pre spoločnú výrobu, rozvoj inovatívnych obranných technológií, systematickú výmenu skúseností a vývoz ukrajinských riešení overených na bojisku.
Ukrajina takéto dohody podpísala so šiestimi ďalšími krajinami vrátane Kataru, Spojených arabských emirátov, Litvy a Lotyšska. Zelenskyj oznámil, že ďalšie dohody plánuje uzavrieť s Nemeckom, Nórskom, Fínskom a Kanadou.
Ukrajina od začiatku vojny výrazne investuje do rozvoja svojho dronového priemyslu, pričom vyvinula útočné aj protivzdušné drony, ktoré patria medzi svetovú špičku.
Drony využívajú na bojisku obe strany konfliktu na Ukrajine - ruská aj ukrajinská armáda. Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Moskva a Kyjev proti sebe nasadili už tisíce bezpilotných lietadiel, konštatovala AFP.