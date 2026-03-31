Utorok 31. marec 2026
Ukrajina podpísala obrannú dohodu s Bulharskom

Na snímke Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 31. marca (TASR) - Ukrajina a Bulharsko, ktoré je významným výrobcom zbraní, podpísali v pondelok v Kyjeve obrannú dohodu. Dokument s platnosťou na desať rokov sa vzťahuje na výrobu dronov a iných druhov zbraní, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa agentúry AFP, píše TASR.

Ukrajinský líder vyjadril „veľkú spokojnosť“ s dohodou, ktorú za Bulharsko podpísal úradujúci premiér Andrej Giurov.

Časový rámec dohody by mal umožniť „systematizovať“ bezpečnostnú spoluprácu, najmä vzhľadom na rýchly technologický vývoj v oblasti dronov, ktoré sú jednou z kľúčových zbraní Ukrajiny v boji proti ruskej invázii, ozrejmil Zelenskyj.

Bulharsko bolo počas studenej vojny súčasťou komunistického bloku a desaťročia vyrábalo muníciu a zbrane podľa sovietskych štandardov, ktoré naďalej používa aj ukrajinská armáda, doplnila AFP s tým, že Sofia poslala do Kyjeva veľké objemy zbraní.

Podľa údajov bulharskej vlády pochádzajú takmer štyri percentá bulharského HDP z obranného priemyslu, ktorému sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne darí.

Giurov označil novú dohodu s Ukrajinou za „výsledok dlhej prípravy“. „Nie je to len formalita, ale spoločný záväzok k našej euroatlantickej bezpečnosti,“ doplnil Zelenskyj.

Obaja lídri tiež uviedli, že spolupracujú na projekte vertikálny koridor plynu, ktorý má spojiť Grécko s niekoľkými krajinami juhovýchodnej Európy.
