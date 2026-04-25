Ukrajina podpísala s Azerbajdžanom dohody o spolupráci
Ukrajina v uplynulých týždňoch uzavrela podobné dohody o obrannej spolupráci so Spojenými arabskými emirátmi, Saudskou Arábiou a Katarom.
Autor TASR
Kyjev 25. apríla (TASR) - Ukrajina a Azerbajdžan podpísali šesť dohôd o spolupráci vrátane v oblasti bezpečnosti a spoločnej výroby. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas sobotňajšej návštevy v Baku, kde sa stretol so svojím azerbajdžanským náprotivkom Ilhamom Alijevom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes sme podpísali šesť dokumentov. Naše tímy určite neskôr zverejnia podrobnosti. Ide o rôzne oblasti. Dnes je prioritou bezpečnosť, konkrétne vojensko-priemyselný komplex,“ uviedol Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s Alijevom. Do Azerbajdžanu prišiel podľa svojich slov s cieľom posilniť spoluprácu aj v energetike, hospodárstve a humanitárnej oblasti.
Ukrajinský prezident sa v úvode návštevy stretol s ukrajinskými odborníkmi na protidronovú obranu, ktorí pôsobia v Azerbajdžane, kde drony vypustené z Iránu začiatkom marca zasiahli letisko a vybuchli neďaleko školy, pričom zranili štyroch ľudí.
„Máme jedinečné odborné znalosti v oblasti bezpečnosti, ktoré môžu byť prínosom pre iné krajiny. Už teraz pôsobíme v troch oblastiach: na Blízkom východe a v oblasti Perzského zálivu, v Európskej únii a v rámci konkrétnej spolupráce s Azerbajdžanom,“ napísal Zelenskyj na sieti X.
O ukrajinskú technológiu sa štáty Perzského zálivu začali zaujímať po tom, čo sa stali terčom dronových a raketových úderov, ktoré proti nim spustil Irán v odvete za americké a izraelské útoky koncom februára.
Ukrajina v uplynulých týždňoch uzavrela podobné dohody o obrannej spolupráci so Spojenými arabskými emirátmi, Saudskou Arábiou a Katarom. Okrem toho nadviazala spoluprácu s viacerými európskymi krajinami v oblasti výroby zbraní.
Zelenskyj v Baku po stretnutí s Alijevom tiež povedal, že Ukrajina je pripravená viesť trojstranné rokovania o ukončení vojny s Ruskom v Azerbajdžane.
Baku opakovane vyjadrilo podporu územnej celiststovi Ukrajiny a po ruskej invázii v roku 2022 poskytlo Kyjevu humanitárnu pomoc. Vzťahy medzi Azerbajdžanom a Ruskom sa, naopak, v posledných rokoch zhoršili, najmä po tom, čo v roku 2024 azerbajdžanské civilné lietadlo nedopatrením zostrelil ruský protivzdušný systém. Pri incidente zahynulo 38 ľudí.
