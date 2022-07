Ukrajina podpíše dohodu o vývoze obilia len s Tureckom a OSN

Kyjev 22. júla (TASR) - Ukrajina podpíše dohodu umožňujúcu vývoz obilia z jej územia len s Tureckom a Organizáciou Spojených národov, nie však s Ruskom. Uviedol to v piatok poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Ukrajina nepodpisuje nijaké dokumenty s Ruskom. Podpíšeme dohodu s Tureckom a OSN," napísal Podoľak na Twitteri, pričom dodal, že Rusko separátne podpíše takúto istú dohodu.



Podoľak zároveň avizoval, že Ukrajina bude "vojensky reagovať" na akékoľvek provokácie zo strany Ruska. Povedal tiež, že ruské lode ani predstavitelia nebudú vpúšťaní do ukrajinských prístavov určených na export obilia. Akékoľvek nevyhnutné inšpekcie nákladných lodí sa budú podľa jeho slov vykonávať v tureckých vodách.



Turecko vo štvrtok oznámilo, že Ukrajina a Rusko v piatok v Istanbule podpíšu zmienenú dohodu umožňujúcu vývoz obilia z Ukrajiny cez Čierne more.



Ukrajinské ministerstvo infraštruktúry v piatok – krátko pred Podoľakovým oznámením – na platforme Telegram informovalo, že do Istanbulu už dorazila ukrajinská delegácia vedená šéfom tohto rezortu – ministrom Olexandrom Kubrakovom.



Rezort zverejnil aj fotografiu ukrajinských delegátov s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. "Generálny tajomník opäť vyjadril podporu pre ukončenie blokády ukrajinských prístavov," uviedlo ministerstvo.



Až do 25 miliónov ton pšenice a ďalších obilnín uviazlo v ukrajinských prístavoch, ktoré zablokovali jednak ruské vojnové lode, ako aj míny, ktoré tam Kyjev umiestnil v obave z ruského útoku. Blokáda spôsobila výrazný nárast cien potravín na celom svete a vyvolala tiež obavy z hladomoru obzvlášť v najchudobnejších krajinách sveta.