PREHĽAD KORIDOROV: Civilisti z Charkova budú mať iba koridor do Ruska

Podrobnosti:



= Mariupol =



Trasa 1 – Novoazovsk, Taganrog (Rusko), Rostov nad Donom (Rusko), potom letecky, po ceste alebo po železnici do zvoleného miesta určenia alebo miesta dočasného zdržiavania



Trasa 2 – Portivske, Manguš, Respublika, Rozivka, Biľmak, Polohy, Orichiv, Záporožie (všetko Ukrajina)







= Sumy =



Trasa 1 - Sudža (Rusko), Belgorod (Rusko), potom akoukoľvek dopravou



Trasa 2 - Holubivka, Romny, Lochvycia, Lubny, Poltava (všetko Ukrajina)







= Charkov =



Trasa - Nechotejevka (Rusko), Belgorod (Rusko), potom letecky, po ceste alebo po železnici







= Kyjev =



Trasa - Hostomeľ, Rakivka, Sosnivka, Ivankiv, Orane, Černobyľ, Hdzeň (Bielorusko), Homeľ (Bielorusko), potom letecky do Ruska

Kyjev 7. marca (TASR) - Rusko oznámilo, že v pondelok otvára humanitárne koridory vo viacerých ukrajinských mestách a pozastavuje paľbu. Niektoré koridory vedú do Bieloruska alebo Ruska. Stanica BBC priniesla ďalšie podrobnosti.Koridor z Kyjeva povedie do Bieloruska a civilisti z Charkova budú mať iba koridor do Ruska. Koridory z miest Mariupol a Sumy povedú do ďalších ukrajinských miest, ale aj do Ruska.Úplný zoznam trás zverejnila podľa BBC ruská agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na nedávno zriadený orgán s názvom Medzirezortné koordinačné veliteľstvo pre humanitárnu reakciu na Ukrajine.Rusko uviedlo, že ruská armáda bude vykonávaťHovorca ukrajinského prezidenta Volodymyr Zelenskyj označil návrh zaa uviedol, že Rusko sa pokúša