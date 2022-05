Ukrajina: Polícia v Lysyčansku pochováva mŕtvych do masového hrobu

Kyjev 26. mája (TASR) - Najmenej 150 ľudí pochovala do masového hrobu miestna polícia v meste Lysyčansk na východe Ukrajiny. Na platforme Telegram to v stredu uviedol gubernátor Luhanskej oblasti Sergej Hajdaj. TARS správu prevzala od agentúry DPA.



Hajdaj zároveň prisľúbil, že obete budú riadne pochované po skončení vojny. Núdzová situácia si podľa neho vyžaduje, aby polícia prevzala vykonávanie množstva úloh vrátane pochovávania mŕtvych. Ako spresnil, do masového hrobu budú pochovávané obete ruského ostreľovania i tamojší obyvatelia, ktorí zomreli prirodzenou smrťou.



Na zverejnenom videozázname bolo vidieť, ako boli mŕtve telá v bielych vreciach označených štítkami s menom uložené do jamy, píše DPA.



Ruské jednotky podľa Hajdaja ovládli do 95 percent Luhanskej oblasti a situácia je "extrémne zlá".



Mestá Severodoneck a Lysyčansk, ktoré mali pred vojnou po 100.000 obyvateľov, sú stále v rukách Ukrajinov; už niekoľko dní sú však terčom ostreľovania, pripomína DPA. V regióne zostalo približne 40.000 civilistov, z ktorých len máloktorí chcú odísť, uviedol Hajdaj.