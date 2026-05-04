Pondelok 4. máj 2026
Ukrajinská polícia vykonala razie u úradníkov podozrivých z korupcie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Kyjev 4. mája (TASR) - Ukrajinské úrady vykonali desiatky razií v 16 regiónoch u súčasných aj bývalých predstaviteľov zodpovedných za brannú povinnosť pre podozrenia z trestných činov súvisiacich s korupciou. V pondelok o tom informovala tamojšia polícia, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Polícia oznámila, že zabavila peniaze, autá a motocykle a podala viac ako 150 obvinení v prípadoch nezákonného obohacovania a falošného deklarovania majetku.

„Tieto operácie sú zamerané nielen na odhalenie ojedinelých prípadov korupcie, ale aj na systémové odstránenie zneužívania v oblasti náboru,“ uviedla polícia vo vyhlásení.

„Cieľom je obnoviť dôveru v inštitúcie, ktoré vo vojnovom čase plnia pre štát mimoriadne dôležitú funkciu,“ dodala.

Ukrajinská armáda vo všeobecnosti trpí nedostatkom ľudí a zbraní. Nadšenie pre vojenskú službu oslabili správy o slabom výcviku, korupcii a prísnych dôstojníkoch zodpovedných za brannú povinnosť, ako aj o chmúrnych podmienkach na fronte, vysvetľuje Reuters.

Agentúra dodáva, že na verejnosť sa dostali aj správy, že ukrajinskí úradníci prijímali úplatky za udelenie výnimiek z povinnej vojenskej služby alebo za to, že napriek zákazu umožnili mužom v bojovom veku opustiť krajinu.
