Na Ukrajine vypukla demonštrácia pre koronavírus

Charkov 20. februára (TASR) – Ukrajinská polícia dnes zasiahla v dedine Novi Sanžary proti demonštrantom, ktorí zablokovali cestu blízko miestnej nemocnice, kde chce vláda umiestniť ľudí evakuovaných z čínskeho mesta Wu-chan. Na miesto zrážok už mieri premiér Olexij Hončaruk. Informovala o tom agentúra AFP.



Protesty vypukli v dedine Novi Sanžary v Poltavskom regióne, kde niekoľko stoviek ľudí zablokovalo cestu k miestnej nemocnici na protest proti plánu vlády umiestniť do nej časť evakuovaných do 14-dňovej karantény. Demonštranti sa obávajú nového koronavírusu, ktorý sa šíri z Číny.



Vláda do oblasti z dôvodu demonštrácii nasadila stovky ozbrojených policajtov aj obrnený transportér.



Regionálna polícia uviedla, že keď miestom protestov prevážali evakuovaných, niekoľko demonštrantov zablokovalo cestu autobusu, čím vyvolali krátku zrážku s políciou.



Premiér Hončaruk na sociálnej sieti uviedol, že z dôvodu vyhrotenej situácie "naliehavo cestuje" na miesto zrážok medzi demonštrantmi a políciou.



Na miesto už dorazil minister vnútra Arsen Avakov, ktorý sa protestujúcich snažil ubezpečiť, že ľudia, ktorých vláda umiestnila do karantény, sú zdraví a ide iba o preventívne opatrenie.



"Buďme trochu šľachetnejší a veľkorysejší," vyhlásil Avakov.



Prezident Volodymyr Zelenskyj sa takisto snažil protestujúcich upokojiť a vyzval ich, aby demonštrácie zastavili.



"Mnohí z pasažierov majú menej ako 30 rokov. Mohli by nám mnohým byť deťmi," povedal. Obyvateľom dediny podľa neho nehrozí nijaké nebezpečenstvo.







"Je tu však iné nebezpečenstvo, ktoré by som rád zmienil. Nebezpečenstvo, že zabudneme, že sme všetci ľudia a Ukrajinci," dodal.



Ukrajina z Číny evakuovala 48 Ukrajincov a 29 členov inej štátnej príslušnosti. Niekoľkých z nich lietadlo vyložilo v Kazachstane počas medzipristátia.



Protesty proti umiestneniu evakuovaných do miestnej nemocnice sa v stredu odohrali aj v západoukrajinskom meste Vynnyky.